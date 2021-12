60.000 Flaschen für Münchner Kinderherzen

Spektakuläre Spendenübergabe von THE GROW Charity e.V. und Kloster Kitchen an „s’Münchner Herz“ auf dem Wiener Platz beim Hofbräukeller.

Die Stiftung s´Münchner Herz, gegründet von Günter und Margot Steinberg konnte sich kurz vor Weihnachten über eine spektakuläre Spende freuen: In Zusammenarbeit mit der Unternehmerinitiative THE GROW Charity e.V. stiftete das fränkische Getränke-Startup Kloster Kitchen 60.000 Flaschen Ingwer-Limonade an die Stiftung s´Münchner Herz und weitere soziale Einrichtungen aus München. Diese kommen nun vor allem benachteiligten Kindern zu Gute.

Silja Steinberg, Wirtin des Hofbräukellers, nahm gemeinsam mit Mario Fürst, CEO Kloster Kitchen sowie Bernhard Schindler und Gerald Wolfarth, Chairmen von The Grow e.V. die beiden großen Trucks aus dem fränkischen Reichenschwand in Empfang. Auf einer großen Bühne wurden die Besucher auf dem Wiener Platz von BR-Moderator Jürgen Kirner durch das bunte Programm geführt.

„Für die spektakuläre Aktion haben wir eigens den Wiener Platz neben unserem Hofbräukeller gesperrt,“ so Silja Steinberg „Wir freuen uns sehr über die großzügige Spende, nicht nur für s’Münchner Herz, sondern auch für zahlreiche weitere Münchner Initiativen, die die Aicher Ambulanz Union noch vor Weihnachten damit beliefern wird.“

Direkt im Anschluss an die Übergabe wurden die Limonaden in bester Bio-Qualität mit Unterstützung der Aicher Ambulanz Union an die Einrichtungen der Münchner Tafel, die Bergwacht München, Horizont e.V, das Haunersche Kinderspital, das Münchner Kindl-Heim, das Münchner Waisenhaus, das Haus an der Pilgersheimer Straße, das Haus der Jugendarbeit, das Generationenzentrum Milbertshofen, den Kinder- und Jugendtreff ZeitFrei, das Haderner und Perlacher Herz, die Teams der Aicher-Impfstationen und viele mehr verteilt.