690.000 Menschen auf dem Tollwood Winterfestival – Silvesterparty zum Abschluss

Tollwood Winterfestival 2024: Demokratie-Appell auf Dächern, Applaus für Artistik

690.000 Menschen haben das Tollwood Winterfestival besucht – zum Abschluss feiert München mit der großen Tollwood Silvesterparty auf der Theresienwiese am 31. Dezember.

Rund 690.000 Menschen haben auf dem Tollwood Winterfestival ihre persönlichen Tollwood-Momente gesammelt. Damit knüpft Tollwood an die Zahl aus dem Jahr 2019 an. „Besonders wichtig und schön ist für uns, dass alle auf dem Tollwood Winterfestival friedlich und fröhlich die Vorweihnachtszeit genossen haben“, sagt Stefanie Kneer, Sprecherin des Winterfestivals. Mit dem Motto „Wir braucht Dich!“ rückte Tollwood die Gemeinschaft und die Demokratie in den Fokus. „Gerade in diesen herausfordernden Zeiten wollen wir die Menschen inspirieren, unsere demokratischen Werte zu leben.“ Als Symbol dafür werden am 14. Januar, die 36 Werte Bänke, die viele Besucher*innen seit dem 26. November auf dem Tollwood Winterfestival gestaltet haben, als Aktion auf dem Marienplatz gezeigt. Mit dabei sind auch die Pat*innen, die die Werte Bänke anschließend an verschiedenen Plätzen aufstellen werden.

Eine Feier des Menschseins

Drei Compagnien, drei Kontinente, drei Shows: Rund 2.000 Minuten bespielten Artist*innen aus Italien und Frankreich, Australien sowie Kanada das Grand Chapiteau. Das Publikum dankte ihnen für die eindrucksvollen und bezaubernden Shows mit Standing Ovations und großer Begeisterung. Die Medien lobten die Produktionen als „eine Feier des Menschseins“ und „zauberhaft“. Über die Hälfte der Veranstaltungen waren ausverkauft, für die restlichen Shows gab es nur noch Restkarten. „Mit ‚Deserance‘, ‚Humans 2.0‘ und ‚Duel Reality‘ konnte unser Publikum im Festival du Cirque ein phantastisches Spektrum des Cirque Nouveau erleben – es war die emotionale Reise, die wir versprochen haben“, sagt Stefanie Kneer. Tollwood hat am letzten Festivalsonntag sogar noch eine Zusatzshow angesetzt, die ebenfalls so gut wie ausverkauft war.

Über 10.000 Minuten verwandelten sich die Zeltdächer auf der Theresienwiese in Leinwände. Werte wie Gleichheit, Toleranz, Frieden und eine leuchtende Liebesgeschichte an die Demokratie strahlten in den Münchner Nachthimmel. „Wir wollten damit die Menschen zum Nachdenken anregen und sie inspirieren, sich für unsere Demokratie zu engagieren“, erklärt Stefanie Kneer. Kreativ gestaltete das Tollwood-Publikum Bänke zu Werten wie Hoffnung, Freiheit, Glück, Innovation, Demokratie, Meinungsfreiheit und anderen. Das Ergebnis nach vier Wochen Festival: 36 Werte Bänke, von denen drei Stück im Kinderbereich auf dem Tollwood Winterfestival entstanden sind. Mal waren es Knöpfe, die jetzt die Werte Bank schmücken, mal verzierte CDs, mal Figuren á la Keith Haring. Kreativität und Engagement – das zeigte das Tollwood-Publikum. Jede Werte Bank wird nach der Aktion am 14. Januar auf dem Marienplatz einen neuen Platz finden bei den jeweiligen Pat*innen. „So tragen wir unsere Werte in die Stadt und darüber hinaus“, freut sich Stefanie Kneer.

Mehr als 7.500 Minuten Staunen

Auf dem Freigelände gab es Magisches, Faszinierendes und Humorvolles bei freiem Eintritt zu sehen: So ließen fünf verschiedene Feuershows aus vier Ländern in 1.437 Minuten die Funken fliegen. Sieben Performances wie das charmante ymedioteatro, Sirus, der Kunstpfeifer oder Mr. Lo mit seiner Papershow verzauberten ihr Publikum in 3.765 Minuten auf der Bühne inmitten des Winterfestivals. Und sieben Walk-Acts wie die Barn Owl mit ihrer Flügelspannweite von fünf Metern oder die leuchtenden Elipsion spazierten 2.370 Minuten über die Theresienwiese und zogen die Menschen in ihren Bann. Live-Musik im Hexenkessel – und das gleich mit 63 verschiedenen Bands bei freiem Eintritt: Hier kamen die Musikfans immer wieder – und die Bands lobten die gute Stimmung.

Auf der Eisstockbahn testeten Sportbegeisterte ihre Zielgenauigkeit – über 1.000 Stunden drehte sich hier alles um die Daubn. Und sogar eine der Perchten, die am 7. Januar die Wintergeister auf Tollwood vertrieben haben, nahm den Eisstock in die Hand – mit Erfolg und viel Spaß. Die Rückkehr der beiden Zelte, EssZimmer und Mercato-Zelt, begeisterte die Menschen. Im EssZimmer genossen sie das vegan-vegetarische Angebot, das die kulinarische Vielfalt in der Bio-Gastronomie in diesem Winter noch erweiterte. Das Mercato-Zelt lud wie das Bazar-Zelt mit handgefertigten Unikaten und kreativem Kunsthandwerk zum Flanieren ein.

Mit dem Mitternachtswalzer ins neue Jahr

Bis zum 31. Dezember baut das Tollwood-Team jetzt auf der Theresienwiese um. Wo bis 23. Dezember um 22 Uhr noch die Marktstände standen, feiern an Silvester mehrere Tausend Menschen ins neue Jahr. Auf der Bühne des Bazar-Zelts treffen Lina Bó und Falschgeld auf Jamaram und die Keller Steff Big Band. Das EssZimmer verwandelt sich in einen Club: Harry Klein sorgt für elektronische Klänge von DJ Karotte und beeindruckenden Visuals von VJ Proximal. Und im Lovers Lipsync Battle kürt das Publikum die besten Drag*Artists. Um Mitternacht tanzen alle gemeinsam mit dem traditionellen Walzer ins Jahr 2025. Tickets für die große Silvesterparty sind unter www.tollwood.de erhältlich.

Silvesterparty am 31. Dezember 2024

Freier Eintritt auf das Festivalgelände, weitere Informationen und Tickets unter www.tollwood.de