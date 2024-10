83-Jähriger stirbt bei Unfall in Sendling

Am Freitag, 25.10.2024, gegen 10:40 Uhr, kam es Am Harras zu einem folgenschweren Unfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 42-jähriger ungarischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Oberbayern, mit einem Mercedes Kleintransporter und ungarischer Zulassung den dort befindlichen Fußgängerbereich. Zur gleichen Zeit befand sich ein 83-Jähriger mit Wohnsitz in München als Fußgänger ebenfalls in der dort befindlichen Fußgängerzone.

Beim Rangieren des Kleintransporters kam es zum Zusammenstoß mit dem hinter dem Fahrzeug befindlichen Fußgänger.

Der 83-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlag.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der dort befindliche Fußgängerbereich für längere Zeit gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs, unter anderem wegen fahrlässiger Tötung, werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.