A Weihnachtsgschicht als Stream und auf CD von Amelie Diana & Andreas Bittl frei nach Dickens

Pandemie-Edition 2020 im Stream für dahoam und als Hörspiel auf CD.

Viele feiern Weihnachten gern besinnlich und es wird dann doch eher „bseelt und bsuffa“. Die beiden Münchner Kindl, die Kabarettistin Amelie Diana (ehemals Liesl Weapon) und der Schauspieler Andreas Bittl feiern in ihrer Weihnachtsgschicht das eine wie das andere. Frei nach Charles Dickens „A Christmas Carol“ aus dem Jahr 1843 haben sie einen launigen Abend mit altbairischen Weihnachtsliedern, gschertn Gstanzln und hintersinninger Wirtshausmusik auf Akkordeon und Gitarre inszeniert.

Mal humorvoll, mal besinnlich spielen und erzählen sie die Geschichte vom kaltherzigen Geschäftsmann Eberhard Gschaftl, der im München des 19. Jahrhunderts von Geistern heimgesucht wird. Diese halten dem alten Grantler gnadenlos den Spiegel vor, konfrontieren ihn mit seinem Geiz und seinem Egoismus, bis die dicke Mauer um sein Herz anfängt zu bröckeln.

Heuer wären sie schon im fünften Jahr damit live in Bayern unterwegs. Die Pandemie zwingt auch die Weihnachtsgschicht ins Digitale. Dafür ist sie aber zusätzlich als Hörspiel auf CD zu haben!

CD-Vorbestellung: www.zweigoldshop.de/ oder im Monaco Cafe im Ludwig Beck, Trachten Angermaier im Rosental 10, Bäckerei Alof Hans-Sachs-Straße 12, Wirtshaus Maximilian Westermühlstraße 32, aktuelle Infos www.lieslweapon.de.

Und weil Amelie Diana und Andreas Bittl allen Eberhard Gschaftls trotzen und Gutes tun, spielen auch kleine hölzerne Sterne in der Geschichte eine Rolle. Solche gibt es, gefertigt und gestiftet von einem befreundeten Zimmerer gegen eine Spende in selbstgewählter Höhe ab 5,- überall dort, wo es auch die CDs gibt. Die Spenden gehen an den KulturRaum München e. V. und die Münchner Tafel e. V. Seit 2016 wurden so bereits über 40.000,- gespendet.

Tickets zu dem im Augustiner Stammhaus aufgezeichneten Stream: www.lieslweapon.de

1. Advent – So, 29. November, 2. Advent – So, 6. Dezember, 3. Advent – So, 13. Dezember, 4. Advent – So, 20. Dezember, Fast Heiligabend – Mi, 23. Dezember, Heiligabend, Do, 24. Dezember