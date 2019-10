Abbiegeunfall: Lkw übersieht beim Abbiegen Fahrradfahrerin – eine Person verletzt

Am Freitag, den 18.10.2019, gegen 07.45 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Rumäne mit seinem Lkw Sattelzug inkl. Sattelauflieger die Ungererstraße stadteinwärts und wollte an der Kreuzung zum Frankfurter Ring nach rechts in diesen abbiegen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand hielt der 49-Jährige an der für seine Fahrtrichtung Rotlicht zeigenden Ampel als erstes Fahrzeug an der Haltelinie an.

Zur selben Zeit befuhr eine 11-jährige Münchnerin mit ihrem Fahrrad die Ungererstraße ebenfalls stadteinwärts in Begleitung ihres Vaters. An der Kreuzung mit dem Frankfurter Ring wollten sie diese geradeaus über die dortige Radfurt überqueren.

Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr der 49-Jährige mit seinem Lkw an und bog nach rechts in den Frankfurter Ring ab. Hierbei übersah er offenbar die von hinten kommende Fahrradfahrerin, welche ebenso bei Grün in die Radfurt einfuhr.

Die 11-Jährige wurde von dem Sattelzug erfasst und darunter gezogen. Als der 49-Jährige dies bemerkte, bremste er den Sattelzug bis zum Stillstand ab.

Durch den Unfall wurde die 11-Jährige verletzt und nachdem sie durch die Berufsfeuerwehr geborgen wurde, mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Der Vater der 11-Jährigen wurde vor Ort durch ein Kriseninterventionsteam betreut.

Während der Unfallaufnahme mussten mehrere Fahrspuren gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.