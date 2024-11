Acht Fahrzeuge in Brand – Freiham

Am Montag, 18.11.2024, gegen 00:30 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr über einen

Brand in einem Industriegebiet in Freiham, in der Clarita-Bernhard-Straße informiert. Bei

Eintreffen von Polizei und Feuerwehr wurde festgestellt, dass insgesamt acht Fahrzeuge

brannten. Aufgrund der Situation vor Ort wurde von einer vorsätzlichen Brandlegung

ausgegangen.

Eine Vielzahl von Streifen unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers begannen mit

umfangreichen Fahndungsmaßnahmen. Hierbei konnte ein 16-jähriger mit Wohnsitz im

Landkreis München festgestellt werden, bei dem sich ein Tatverdacht ergab. Nach

Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er seinen Erziehungsberechtigten

übergeben.

Zu Personenschäden kam es nicht. Der Schaden beträgt mehrere hunderttausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache wurden durch das Kommissariat 13

übernommen.