ADFC-Beleuchtungs-Check am Max-Joseph-Platz

Radeln ohne Licht oder mit unzureichender Beleuchtung ist riskant und gefährdet andere Verkehrsteilnehmer. Darauf weist der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hin. Wo es beim Licht am eigenen Radl Defizite gibt, lässt sich bei der Beleuchtungsaktion des ADFC München checken. Am Samstag, 07. Oktober, dreht sich von 10.00 bis 18.00 Uhr am Max-Joseph-Platz im blauen ADFC-Pavillon alles ums Fahrradlicht. Bei der angebotenen kostenlosen Überprüfung der Lichtanlage des eigenen Fahrrads werden kleinere Defekte wie lose Kabel oder durchgebrannte Birnchen gleich an Ort und Stelle repariert. Fachleute des ADFC München beantworten außerdem Fragen rund ums Fahrradlicht und erklären, welche Beleuchtungsanlage Sinn macht. Die ADFC-Techniker informieren außerdem über die Bestandteile einer vorschriftsmäßigen Fahrradbeleuchtung und über die Vor- und Nachteile ihrer verschiedenen Varianten. Beim ADFC-Verkehrsquiz können die Besucher außerdem ihr Wissen rund ums Radeln im Straßenverkehr testen.

Informationen und Tipps zur Fahrradbeleuchtung gibt’s auch im Internet unter www.adfc.de/beleuchtung.