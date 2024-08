ADFC-Fahrradklima-Test startet am 1. September / Schwerpunkt: Miteinander im Verkehr

Wie fahrradfreundlich sind die Landeshauptstadt München und der Landkreis München? Am 1. September startet die Umfrage zum großen ADFC-Fahrradklima-Test 2024. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) lädt Radlerinnen und Radler aus der Landeshauptstadt und dem Landkreis München ein, bei der Online-Umfrage auf www.fkt.adfc.de teilzunehmen.

Bewertet werden können dort beispielsweise das Sicherheitsgefühl beim Radeln, die Breite der Radwege und die Erreichbarkeit der Ziele mit dem Rad. Schwerpunktthema ist in diesem Jahr das Miteinander im Verkehr. Die Ergebnisse helfen den Kommunen, das Angebot für Radfahrende weiter zu verbessern.

Jetzt abstimmen beim ADFC-Fahrradklima-Test 2024

Vom 1. September bis 30. November 2024 läuft die Umfrage auf www.fkt.adfc.de. Das Beantworten der 27 Fragen dauert nur rund zehn Minuten. Wer mag, kann sich im Anschluss für einen Newsletter anmelden, um über die Ergebnisse informiert zu werden. Die fahrradfreundlichsten Städte und Gemeinden in sechs Größenklassen werden im Frühjahr 2025 im Bundesverkehrsministerium in Berlin ausgezeichnet. Wird München dabei sein?

Schwerpunktthema: das Miteinander im Verkehr

Neben den Basisfragen gibt es beim ADFC-Fahrradklima-Test 2024 Zusatzfragen zum Miteinander im Verkehr. Hier geht es etwa darum, wie Radfahrende das Verhalten von anderen Verkehrsteilnehmenden bewerten, ob es rücksichtsvoll zugeht und ausreichend Überholabstand eingehalten wird.

Andreas Schön, 1. Vorsitzender des ADFC München, sagt: „Gerade jetzt, wo der Bau dringend benötigter guter Radwege immer wieder verschoben oder sogar ganz in Frage gestellt wird, rufen wir alle auf, am ADFC-Fahrradklima-Test teilzunehmen. Jede Stimme zählt und unterstreicht, dass Bürgerinnen und Bürger die Investitionen in fahrradfreundliche Infrastruktur fordern und positiv bewerten. Ein lückenloses Radwegenetz ist nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Lebensqualität und vor allem die Verkehrssicherheit aller Menschen von unschätzbarem Wert. Und nicht zuletzt fördern abgetrennte Radwege das rücksichtsvolle Verhalten im Verkehr.”

Förderung durch das Bundesverkehrsministerium

Der Fahrradclub ADFC führt den Test alle zwei Jahre durch – in diesem Jahr zum elften Mal. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr fördert den ADFC-Fahrradklima-Test 2024 aus Mitteln zur Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans. Der ADFC-Fahrradklima-Test gilt als der Zufriedenheitsindex der Radfahrenden in ganz Deutschland.

Ergebnisse des Fahrradklima-Test 2022

Beim letzten Durchgang haben rund 245.000 Personen bundesweit teilgenommen. Das Ergebnis ist ein aussagekräftiges Ranking der fahrradfreundlichsten Städte und Gemeinden in sechs Größenklassen. In München waren es bei der letzten Befragung rund 4000 Teilnehmende und im Landkreis München 1500 Teilnehmende.

Bei der letzten Befragung im Jahr 2022 landete München mit der Gesamtnote 3,9 auf Platz 5 von 14 deutschen Großstädten mit über 500.000 Einwohnern. Mehr zu den Ergebnissen 2022 gibt es hier:

https://muenchen.adfc.de/artikel/muenchen-faellt-beim-fahrradklima-test-weiter-zurueck

Auch bei den Gemeinden im Landkreis München gab es 2022 noch viel Luft nach oben beim Radverkehr. Mehr zu den Ergebnissen 2022 der Landkreisgemeinden gibt es hier:

https://muenchen.adfc.de/artikel/adfc-fahrradklima-test-2022-schlechtes-zeugnis-fuer-den-radverkehr-im-landkreis