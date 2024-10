Adventsmärkte in den Alpen – Geheimtipps für stimmungsvolle Stunden

Spätestens wenn die ersten Flocken fallen und die Luft nach Glühwein duftet, erwacht die Vorfreude auf die besinnliche Zeit. Auf Plätzchen, Winterspaziergänge und festliche Dekoration. Überall in den Alpen laden malerische Märkte zum Stöbern, Entdecken und Genießen ein. Einst Orte des Handels, sind Weihnachtsmärkte heute festliche Treffpunkte, an denen Tradition, Handwerk und winterliche Atmosphäre verschmelzen. Ob am Fuße verschneiter Berge oder vor historischer Kulisse – die folgenden Christkindelmärkte sind noch echte Geheimtipps, auf denen die Suche nach Geschenken zur besinnlichen Auszeit vom Vorweihnachtsstress wird.

Region Graz: Hier gilt der Advent als 5. Jahreszeit

In der Vorweihnachtszeit erstrahlt Graz mit 16 liebevoll gestalteten Christkindlmärkten in Laufweite, hängenden Christbäumen, der weltweit größten Eiskrippe, einem Adventbummelzug und einem eigenen Büro für Weihnachtslieder in ganz besonderem Glanz. Auch im Umland der steirischen Landeshauptstadt weihnachtet es sehr. In Frohnleiten entführt der LUMAGICA Lichterpark (15.11.2024 bis 05.01.2025) und die jährlich zur Adventszeit beleuchtete, sich im Wasser spiegelnde Skyline der Stadt (ab 29.11. 2024) in eine leuchtende Fantasiewelt. Dazu lehren ab November die mit aufwendigen Masken, Hörnern, Kuhglocken und Schellen ausgestatteten Begleiter des Nikolaus bei sechs großen Krampus- und Perchtenläufen in der Erlebnisregion nicht nur unartigen Kindern das Fürchten.

Tipp: Das Österreichische Freilichtmuseum Stübing lädt bereits an den Novemberwochenenden zum stimmungsvollen Voradvent. Hier erleben Besucher bei „Tannengraß & Lebzeltstern“ Advent wie anno dazumal.

Innsbruck: Sieben auf einen Streich

Märchenhaft, ein bisschen magisch und doch modern. Innsbruck feiert den Advent an sieben festlich geschmückten Orten. In der Altstadt (15.11. bis 23.12.2024) verzaubern die Turmbläser vom Goldenen Dachl mit weihnachtlichen Klängen, während sich Familien an den Märchenstunden erfreuen. Kinder stehen auch beim Christkindlmarkt im Tiroler Dorf-Look am Marktplatz am Inn (15.11. bis 23.12.2024) im Mittelpunkt, während die Maria-Theresien-Straße (25.11.2024 bis 6.1.2025) mit modernen Lichtelementen und urbanem Flair glänzt. Der Wiltener Markt (24.11. bis 23.12.2024) besticht durch seine gemütliche Atmosphäre und ein außergewöhnliches Kulturprogramm – ideal für entspannten Adventzauber.

Tipp: Hoch hinaus geht es auf der Hungerburg (22.11.2024 bis 6.1.2025). Der Christkindlmarkt auf 900 Höhenmetern verzaubert mit seiner Höhenlage und dem spektakulären Ausblick über die Stadt Innsbruck.

Serfaus-Fiss-Ladis: Zirbenduft und Lichterglanz

Im Advent rückt man näher zusammen und nimmt sich mehr Zeit für seine Lieben. So auch in Serfaus-Fiss-Ladis, dem familienfreundlichen Hochplateau über dem oberen Tiroler Inntal. Im Dezember mischt sich in den Bergdörfern der Duft von gebrannten Mandeln und „zochna Kiachla“ mit Posaunenklängen. Im Rahmen des SnowArt Genussfestivals begeistert in Fiss die Tiroler Bergweihnacht (06.12. bis 22.12.2024 jeweils Freitag bis Sonntag) mit einem kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt vor dem Hotel Tirol. Vormerken: Der Fisser Weihnachtsmarkt 2024 findet am Mittwoch, den 18.12.2024 ab 15 Uhr statt. Wer auf der Suche nach Selbstgemachtem, beispielsweise aus Zirbenholz ist, wird im Marktdorf am Lader Schlossweiher fündig. Der Markt in Ladis bietet jeden Donnerstag ab 12. Dezember nicht nur Handgefertigtes aus dem duftenden Holz, sondern auch eine stimmungsvolle Atmosphäre im historischen Ortskern.

Seefeld: Lichterglanz und Tiroler Gemütlichkeit

Aller guten Dinge sind drei – so lautet das Weihnachtsmotto in der Region Seefeld. Ab Anfang November erstrahlt der Seefelder Kurpark in romantischem Lichterglanz. Auf den Christkindlmärkten in Scharnitz, Leutasch und Seefeld verbinden sich traditionelle Tiroler Gemütlichkeit und romantische Momente zu einem Fest für alle Sinne. Zu Füßen verschneiter Gipfel funkeln Lichterketten und an den Marktständen werden handgemachte Geschenkideen und regionale Spezialitäten angeboten. Ein echtes Highlight ist der Leutascher Kapellenadvent. Die Fackelwanderung zu versteckten Kirchlein sorgt mit heimischen Liedern für besinnliche Stunden (Freitag und Samstag im Advent).

Tipp: Der Klingende Advent auf Tirols Hochplateau findet vom 10. bis 12.12.2024 mit abwechslungsreichen und hochkarätigen Konzerten in Seefeld statt.

Zell am See-Kaprun: Winterromantik vom Feinsten

Magischer geht es kaum. Unzählige Lichter funkeln über dem Sternenadvent Markt (21.11. bis 31.12.2024) und spiegeln sich im winterlichen Zeller See. Zur Stärkung gibt es frisch gebackene Kekse und heißen Glühwein. Kunsthandwerk, Selbstgestricktes, musikalische Darbietungen und zahlreiche Veranstaltungen für Kinder runden das stimmungsvolle Erlebnis ab. Der Sternenadvent ist auch ein Höhepunkt auf der Burg Kaprun (7. und 8. Dezember). Mehr als 25 Aussteller sorgen mit ihren bunten Ständen und einem vielfältigen Angebot für weihnachtliche Stimmung in den altehrwürdigen Mauern und lassen die Besucher in den Zauber vergangener Zeiten eintauchen.

Noch ein Tipp: Romantiker unternehmen eine Sternenschifffahrt auf dem Zeller See. Da leuchten auch die Augen.

Livigno: Dolce Vita, Spritz und heiße Maroni

Wer Dolce Vita mit alpiner Tradition kombinieren möchte, findet in Livigno sein Weihnachtsparadies. Die festlich geschmückten Holzhäuser, umgeben von verschneiten Bergen, schaffen eine unvergleichliche Atmosphäre. Dank einer Bestimmung aus dem 17. Jahrhundert ist Livigno eine der letzten zollfreien Zonen Europas – und das verspricht entspanntes Weihnachts-Shopping bei festlicher Stimmung. Parfüm, Mode, Schmuck und Spirituosen – in den rund 250 Duty-Free-Läden gibt es alles, was das Herz begehrt. Dazu passen geröstete Maroni, heiße Schokolade und natürlich ein (warmer) Spritz.

Tipp: Auf rund 115 Pistenkilometern, 35 Kilometern Loipen oder im Wellness- und Sportzentrum Aquagranda füllen sich die Energiereserven ganz schnell wieder auf.

Ammergauer Alpen: Besinnliche Auszeit vom Alltag

Inmitten der verschneiten Bayerischen Alpen versprüht der Ammergauer Winterzauber (jeweils Samstag und Sonntag ab dem 7. Dezember, außerdem 27. bis 30. Dezember 2024) im Kurpark am Ammergauer Haus in Oberammergau seinen Charme. Liebevoll gestaltetes Kunsthandwerk, bayerische Schmankerl und festlicher Lichterglanz machen den Advent hier einzigartig. Und drumherum? Da runden Schneeschuhwandern, Langlaufen und Winterwandern durch den verschneiten Naturpark Ammergauer Alpen das Erlebnis ab.

Tipp: Wer noch Weihnachtsgeschenke sucht, für den ist vor allem das dritte Adventswochenende mit dem gleichzeitig stattfindenden Handwerkermarkt ein Highlight.

