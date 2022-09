Ärger mit der Ex – Sanitätsdienst auf dem Oktoberfest 2022

Ärger mit der Ex und Handy im Flugmodus

Der zweite Wiesn-Mittwoch war etwas belebter als die Vortage. Gegen 17:30 wurden Sören, Anfang 30 eingeliefert. Er wollte auch mal eine Maß Bier auf der Wiesn auf Ex trinken. Also in einem einen Zug austrinken. Gemeint war nicht die Deutsche Bahn, sondern ohne abzusetzen die Maß Bier zu leeren. Da dummerweise die Begleitungen vergessen hatten dies zu dokumentieren, dachte sich Sören, da gehen wir doch in Runde 2. Und trank auch die zweite Maß „auf Ex“. Runde 2 endete durch KO. Zuviel für seinen Körper und seinen Kopf. „Hey ich habe Probleme mit der Ex. Also Ex-Maß. Ich habe so ein Kopfweh.“ meinte er bei der Ankunft in der Aicher-Wiesn-Sanitätsstation zum Aicher-Arzt. Der Kater hats sich schon lautstark für den nächsten Tag bei Sören angemeldet. An dieses „LEERreiche Wiesn-Erlebnis“ wird er noch lange zurückdenken.

Gegen 20:00 Uhr wurde eine 57- jährige Münchnerin mit einer Kopfplatzwunde von den Aicher-Rettungssanitätern eingeliefert. Diese war von einem Mobiltelefon, das aus einem Fahrgeschäft geflogen war am Kopf getroffen worden, und hatte dort eine schmerzhafte Platzwunde erlitten. Diese musste mit mehreren Stichen in der Aicher-Sanitätsstation auf der Wiesn genäht werden. Fazit: Handy im falschen Flugmodus.

Die Zahlen des Tages:

Am zweite Wiesn-Mittwoch war wenig los. Der Mittwoch (28.9. 2022) in Zahlen:

Patienten gesamt: 217

Einsätze auf dem Gelände: 71

Tragentransporte: 45

Ärztliche Versorgungen: 145

chirurg. Wundversorgungen: 28

„Der zweite Wiesn-Mittwoch war belebter als der Vortag. Es gab mehr ärztliche Versorgungen und mehr Tragentransporte als am Vortag.“ so Markus Strobl, Oktoberfest-Sprecher der Aicher Ambulanz Union.