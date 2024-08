Ärztin wird TV-Medizinerin: Katharina Scheuba neu bei “Sturm der Liebe”

Ärztin Katharina Scheuba tauscht Klinik gegen TV-Studio. Den Arztkittel hängt sie trotzdem nicht ganz an den Nagel, denn in ihrer neuen Serienrolle als Maxi Neubach schreibt die gebürtige Wienerin in der beliebten Telenovela „Sturm der Liebe“ an ihrer Doktorarbeit. Ab voraussichtlich 28. August (Folge 4267) wirbelt die 30-Jährige also den „Fürstenhof“ auf.

Als echter Sonnenschein wird der „chaotisch-liebenswerte“ Charakter von Bavaria Fiction beschrieben und Katharina Scheuba sagt selbst: „Maxi ist meine erste durchgehende TV-Rolle, die wie ich im echten Leben Ärztin ist. Naja fast…, ihr fehlt noch der Doktortitel. Aber das ist eine tolle Spielgrundlage. Maxi ist eine Frohnatur und hat einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Eine starke Frau, die weiß, was sie will. Für die Menschen, die sie liebt, würde sie alles tun, wobei sie sich im Eifer des Gefechts auch in eine Situation begibt, die sich gar nicht mit ihrem moralischen Kompass vereinbaren lässt und sie ins Straucheln bringt. Mit Maxi durch diese emotionalen Höhen und Tiefen zu gehen, ist eine wahnsinnig schöne Herausforderung!“

Dr. Katharina Scheuba in Film und Fernsehen

Mit ihrem Einsatz im Hauptcast von „Sturm der Liebe“ vereint Katharina Scheuba zwei Leidenschaften: Schauspiel und Medizin. Denn wenn sie nicht als Ärztin tätig ist, steht sie vor der Kamera. So war sie unter anderem bereits im österreichischen Kinofilm „Dinner für Acht“ und im Mystery-Thriller „The Dark Girl“ zu sehen. Außerdem drehte sie für die amerikanisch-mexikanische Action-Produktion „Gringo Hunter“ und zuletzt neben Graham McTavish und Susie Porter im englischen Psycho-Thriller „Dirty Boy“ (Kinostart voraussichtlich in 2025). Außerdem hat sie in TV-Krimis wie den „CopStories“ und den „Schönwetterbullen“ mitgewirkt sowie in der englischen Fantasy-Serie „Wienerland“.

Wie es dazu kam…

Im November 1993 in Wien geboren und in einer Medizinerfamilie aufgewachsen, war eigentlich der berufliche Weg von Katharina Scheuba naheliegend. Wäre da nicht die Neugierde gewesen, die sie immer wieder vor die Kamera zog. Trotzdem hat Katharina Scheuba Ende 2019 erst mal ihren Doktor gemacht. So ganz konnte sich die Ärztin aber nicht von ihrem Schauspieltraum trennen, doch es schien wie verhext: Gerade als sie Anfang 2020 amerikanische Filmluft schnuppern wollte, kam die Pandemie – und Katharina Scheuba zurück nach Österreich. Zwei Jahre lang drehte sie für diverse Produktionen, jobbte nebenbei in Arztpraxen und Privatkliniken. „Ich liebe einfach beides“, erklärt sie lachend. Nach einem erneuten Auslandsaufenthalt in L. A., startete Frau Dr. Scheuba deshalb ihren Facharzt im Krankenhaus in Wien. Zunächst in Chirurgie, fokussierte sie sich schließlich aber auf die Allgemeinmedizin. „Die Fachrichtung ist flexibler und lässt sich besser mit dem Schauspiel vereinen. Mich für immer für einen der beiden Berufe zu entscheiden, das könnte ich momentan nicht. Warum auch?“ Ihr erstes Ausbildungsjahr schloss die junge Assistenzärztin 2023 ab und das Kapitel „Sturm der Liebe“ konnte 2024 beginnen. Hierfür ist die Wienerin nach München gezogen und freut sich, wenn die Reise zwischen TV-Set und OP-Saal noch lange so weitergeht.