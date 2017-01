Aktion Münchner Fahrgäste lädt zum Verhaltenstraining ein – Jetzt anmelden!

München, 03.01.2017. 20 Teilnehmer pro Kurs – 12 Kurse im Jahr … Jetzt anmelden für die Zivilcourage-Kurse im Jahr 2017. Zivilcourage geht jeden an. Aber wie helfe ich richtig? Was muss ich tun? – ohne mich dabei selbst in Gefahr zu bringen.

Beamte des Polizeipräsidiums München und der Münchner Bundespolizei veranstalten mit der Aktion Münchner Fahrgäste unter dem Motto „Wie helfe ich mir selbst? Wie helfe ich anderen?“ Kurse zum Thema Zivilcourage und Selbstsicherheit.

Vermittelt werden leicht erlernbare Tipps zur Selbstbehauptung und Zivilcourage. Man erfährt, wie man Gefahrensituationen vermeidet oder wie man Rettungs- und Hilfeeinrichtungen, z.B. Defibrillator, Notrufeeinrichtung u.ä. benutzt. In den vierstündigen Kursen wechseln sich theoretische Unterrichtung und praktische Tipps, z.B. in Rollenspielen, äußerst kurzweilig ab. Fragen wie: Wann begehe ich unterlassene Hilfeleistung? Was ist Notwehr? Darf ich auch jemanden festnehmen? finden Antworten. Ebenso wird richtiges Meldeverhalten vermittelt sowie hilfreiche Tipps gegeben, was man sich für Personenbeschreibungen merken sollte.

Die kostenfreien Kurse finden im Verkehrszentrum des Deutschen Museums, Am Bavariapark 5, 80339 München an der Alten Messe/Theresienhöhe statt. Der Besuch des Verkehrsmuseums ist im Rahmen der Kursteilnahme kostenlos möglich.

Anmeldungen und weitere Informationen unter der Rufnummer 089/203 55 000 (zum Ortstarif), montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr bzw. unter 01806/661010 oder im Internet unter www.fahrgaeste.de.

Kurstermine 2017:

Montag, 30. Januar 13:30 – 17 Uhr

Montag, 13. Febr. 13:30 – 17 Uhr (leider schon ausgebucht)

Freitag, 3. März 13:30 – 17 Uhr

Montag, 3. April 13:30 – 17 Uhr

Dienstag, 2. Mai 13:30 – 17 Uhr

Mittwoch, 21. Juni 13:30 – 17 Uhr

Freitag, 21. Juli 13:30 – 17 Uhr

Samstag, 19. August 10:00 – 14 Uhr

Mittwoch, 6. Sept. 13:30 – 17 Uhr

Montag, 9. Okt. 13:30 – 17 Uhr

Dienstag, 7. Nov. 13:30 – 17 Uhr

Freitag, 1. Dez. 13:30 – 17 Uhr

Als Präsent gibt es für jeden Teilnehmer am Ende eine Trillerpfeife der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV). Die Trillerpfeife bzw. der Schrillalarm werden in den Kursen statt Scheinwaffen wie Reizgas oder ähnliches als bessere Alternative zur Gefahrenabwehr empfohlen.

Die Aktion für Zivilcourage und Selbstsicherheit wird unterstützt von:

– Dominik-Brunner-Stiftung

– Münchner Verkehrs und Tarifverbund

– Deutsche Bahn AG

– Bayerische Oberlandbahn

– Deutsches Museum

– Berufsfeuerwehr München.