Aktionstag „Da sein für München“ 2024

Zum 19. Mal zeigen die städtischen Betriebe und Behörden beim Aktionstag „Da sein für München“ am kommenden Samstag, 19. Oktober, die große Vielfalt ihrer Dienstleistungen. Die Veranstaltungsfläche erstreckt sich vom Marienplatz über die Kaufingerstraße bis in die Neuhauser Straße/Ecke Ettstraße sowie in die Rosenstraße bis zum Rindermarkt. An 44 Pavillons präsentieren 32 städtische Betriebe und Referate von 10 bis 17 Uhr das nahezu komplette Dienstleistungsspektrum der Stadt München. Auch einige Vereine und Institutionen haben sich wieder angeschlossen. Um 12.15 Uhr spricht Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer ein Grußwort, im Anschluss hält Oberbürgermeister Dieter Reiter die Eröffnungsrede.

Die Stadt München erbringt rund um die Uhr grundlegende und unverzichtbare Serviceleistungen für ihre Bürger*innen. Dazu gehören die Versorgung mit Trinkwasser, Strom und Gas, die ökologische Abfall- und Abwasserentsorgung oder das öffentliche Verkehrsnetz mit U-Bahn, Bus und Tram. Auch der Bau und Erhalt von Straßen, die vorbildlichen städtischen Forste, Grünanlagen, Spiel- und Sportplätze sowie die vielfältigen Erziehungs- und Bildungsangebote der städtischen Kindertagesstätten, Schulen und der Volkshochschule sind Teil der Daseinsvorsorge. Ebenso zählen die hochwertigen Dienstleistungen des städtischen Klinikums, die Altenheime der Münchenstift oder der städtischen Bestattung dazu. Die kommunalen Betriebe Münchens haben dabei stets das Gemeinwohl und die Bedürfnisse der Menschen im Auge. Sie investieren Gebühren nicht in Gewinnmargen, sondern in Qualität und in eine nachhaltige Zukunft.

Beim Aktionstag „Da sein für München“ informiert beispielsweise das Sozialreferat über Angebote für Kinder, Familien und Senior*innen sowie zu den Themen Sozialwohnungen und Wohngeld. Mit dabei am Infostand sind auch die Sozialbürgerhäuser und das Jobcenter. Beim Gesundheitsreferat gibt es Infos zu Frauengesundheit, Zahngesundheit, Hitze, Infektionskrankheiten und Suchtproblemen. Münchens Patientenbeauftragte ist ebenfalls vor Ort. Das Kommunalreferat gibt unter anderem Einblicke in die Welt der Münchner Geodaten – von der Erfassung bis zur Visualisierung. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung informiert über sein großes Aufgabenspektrum – Planen, Bauen sowie Baum- und Denkmalschutz.

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Münchner Wohnen zeigt, wie sie sich für bezahlbaren Wohnraum, nachhaltige Quartiere und lebendige Nachbarschaften einsetzt. Auch das Baureferat stellt Projekte aus seinem breiten Aufgabenspektrum vor, die wertvolle Beiträge zu Ressourcen- und Klimaschutz liefern und es präsentiert unter anderem den Ausbau des U-Bahnnetzes.

Neu dabei sind das Polizeipräsidium München, die Zero Waste Fachstelle des Kommunalreferats, die Beschwerdestelle für Probleme in der Altenpflege des Direktoriums, die Kommunale Verkehrsüberwachung des Kreisverwaltungsreferats und die Stadtkämmerei. Auch heuer erwartet die Gäste ein vielfältiges Musikprogramm und Redebeiträge auf der Bühne am Marienplatz.

Das komplette Programm sowie viele weitere Informationen zum Aktionstag und zur kommunalen Daseinsvorsorge der Stadt München gibt es unter www.muenchen.de/daseinsvorsorge.