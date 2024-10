Am 6. Oktober im Olympiapark: Willkommen zum ultimativen Outdoorsportfest

Breitensportfestival bietet über 50 Aktivitäten und Mitmachangebote

Wie jedes Jahr wird im Frühherbst wieder nach Herzenslust gesportelt und getestet, zu Wasser, an Land und auf dem Berg: beim Outdoorsportfestival im Olympiapark.

Am Sonntag, 6. Oktober, können die sportbegeisterten Münchner*innen von 10 bis 18 Uhr über 50 Outdoorsport-Aktivitäten an den verschiedensten Standorten zwischen Olympiasee und Olympiastadion ausprobieren. Es darf geklettert, geradelt, gespielt, balanciert und auch geflogen werden. Kurzum: Es warten etliche unterschiedliche, neue und etablierte, sportliche Mitmachangebote auf ihre Tester*innen. Beim ultimativen Outdoorsportfest bleibt kaum ein Wunsch offen und das natürlich wieder bei freiem Eintritt!

„Action- und Outdoorsport hat in München seinen festen Platz. Unser seit Jahren sehr erfolgreiches Festival im Olympiapark ist dabei eine großartige Gelegenheit für unsere Sportvereine, sich zu präsentieren und ihren Sport vorzustellen. Alle Besucher*innen können sich auf ein spannendes und vielseitiges Sportangebot zum Entdecken und Ausprobieren freuen, und das alles bei freiem Eintritt“, so Bürgermeisterin Verena Dietl.

Sportreferent Florian Kraus: „Ich bin glücklich, dass wir mit dem Outdoorsportfestival allen Münchner*innen den kostenlosen Zugang zu vielerlei Sportarten ermöglichen können. Es ist für uns wichtig, die Faszination und Freude, die der Sport bereiten kann, hier den Bürger*innen nahe zu bringen.“

Zu den Programm-Highlights gehören auch in diesem Jahr der Flying Fox im Olympiastadion und der Eiskletterturm des Hauptpartners M-net. „Getreu unserem Motto ‚Für dich und deine Stadt‘ wollen wir den Besucher*innen des Outdoorsportfestivals einzigartige Erlebnisse bieten. Als Glasfaseranbieter aus München für München stehen wir für Vernetzung, Höchstleistung und Nachhaltigkeit – und genau das verbindet sich perfekt mit unserem Angebot auf dem Festival: dem M-net Flying Fox, Eiskletterturm und unserem Surf-Simulator”, sagt Nelson Killius, Sprecher der M-net Geschäftsführung.

Aber es gibt noch viel mehr zu entdecken: Breaking Workshops, einen Pumptrack, einen Hochseilgarten, eine Boulderwand, eine „schneefreie“ Ski- und Snowboardpiste für Kinder, sowie Schnupperkurse im Gleitschirmfliegen für mutige Sportler*innen. Des Weiteren gibt es American Football, Crossminton, Pickleball, Kickbox-Power, eine Zumba-Party und etliches mehr.

Neu im Programm ist der Verein INSEL.Zeit e.V. mit seinen inklusiven Angeboten für alle Menschen mit und ohne Behinderung: von Berg- und Bogensport, über verschiedene Fußballarten, hin zu Rad-, Wasser- und Wintersport. Während des Festivals kann direkt ausprobiert und gezielt zu den Sportarten beraten werden, z.B. beim gemeinsamen Stand-Up Paddling für Menschen mit und ohne Rollstuhl.

Einen Skyboxing-Workshop bietet die Weltmeisterin im Kickboxen Marie Lang um 12.45 Uhr am Theatron an. Um was es beim Skyboxing genau geht, wird sie unter anderem beim Interview kurz davor auf der Bühne am Hans-Jochen-Vogel-Platz erklären. Ein weiterer Programmpunkt des Festivals werden nicht zuletzt die „Bavarian Open – Snakeboard / Streetboard Slalom Championship 2024“ ab ca. 13.00 Uhr sein. Bei den Contests kann jeder mitmachen und die Anmeldung ist auch vor Ort möglich.

„Das Outdoorsportfestival ist ein fester Bestandteil in der Reihe der Breitensportveranstaltungen im Olympiapark, bei dem das Gelände einmal mehr mit seiner Vielseitigkeit und Flexibilität glänzen kann. Wir freuen uns zusammen mit dem Referat für Bildung und Sport für die Münchner*innen Anreize zu schaffen, Sport zu treiben oder eine neue Sportart auszuprobieren“, so Olympiapark-Chefin Marion Schöne.

Vereine, Verbände und Institutionen bieten Mitmachprogramme, Vorführungen und Infotainment im gesamten Olympiapark an – gemäß dem Motto: Sei dabei und entdecke Deinen Sport! Fachmännisch und unterhaltsam begleitet wird das Outdoorsportfestval wie in jedem Jahr von Radio Arabella-Moderator Uli Florl.

Weitere Informationen unter: https://www.outdoorsportfestival.de