Am Harras sprudelt ein neuer Trinkbrunnen

Oberbürgermeister Dieter Reiter hat heute den neuen Trinkbrunnen am Harras eröffnet. Pünktlich zum Sommeranfang konnte das Baureferat, vertreten durch den Hauptabteilungsleiter Gartenbau, Florian Hochstätter, außerdem den bestehenden Zierbrunnen wieder in Betrieb nehmen. Er konnte im Jahr 2023 aufgrund technischer Probleme lediglich mit vermindertem Spritzbild betrieben werden und wurde jetzt vom Baureferat mit neuer Technik ausgerüstet.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Wir bauen die Anzahl der Trinkwasserbrunnen in München weiterhin stark aus. Mit dem neuen Trinkbrunnen hier am Harras betreiben wir nun insgesamt 77 Trinkwasserbrunnen an stark frequentierten Plätzen und in Grünanlagen in München. Geplant ist, diese Zahl zeitnah auf 90 zu erweitern. An allen Trinkbrunnen gibt es das hochwertige Münchner Trinkwasser kostenlos. Eine von zahlreichen Maßnahmen der Landeshauptstadt München zur Anpassung an das sich wandelnde Klima, die allen Bürger*innen zugute kommt.“

Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer: „Der Harras war bis zu seiner Neugestaltung durch das Baureferat in 2013 ein verkehrsdominierter Ort ohne Aufenthaltsqualität. Die ehemalige Tramwendeschleife als zentrale Platzfläche war insbesondere für Kinder und ältere Menschen kaum gefahrlos zu erreichen. Das hat sich zugunsten von mehr Aufenthaltsqualität grundlegend gewandelt. Neben den vielen Sitzgelegenheiten und den Bäumen gehört auch ein großer Brunnen zur zeitgemäßen Gestaltung. Dessen Technik war nun in die Jahre gekommen und wurde von unseren Spezialist*innen der Hauptabteilung Gartenbau grundlegend überholt. Der neue, zusätzliche Trinkbrunnen ist ein weiterer Baustein zur Stärkung der grün-blauen Infrastruktur.“