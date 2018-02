Am Rosenmontag werden im Besucherpark des Münchner Flughafens die Narren losgelassen

Auf die Krapfen, fertig, los! Am Rosenmontag, 12. Februar 2018, findet im Besucherpark des Münchner Airports von 11:00 bis 17:00 Uhr eine kunterbunte Faschingsparty statt. Der Eintritt ist kostenlos. Kleine Piloten und Prinzessinnen können sich auf Kinderschminken, eine Besucherpark-Rallye mit Süßigkeitenschleuder und viele lustige Faschingsspiele freuen. Neben historischen Flugzeugen gibt es die digitale Airport-Ausstellung zu bestaunen und ein Ballonkünstler zaubert aus bunten Luftballons tolle Kunstwerke.

Besonderes Schmankerl: Um 12.30 Uhr tritt die Faschingsgarde der Narhalla Oberschleißheim auf. Zur Stärkung gibt es in „Tante Ju’s“ Speisenwerkstatt zahlreiche leckere Gerichte speziell für die kleinen Gäste. Und wer mehr vom Flughafen sehen will, kann bereits ab 10 Uhr an den spannenden Airport-Rundfahrten teilnehmen. Alle verkleideten Kids fahren kostenlos mit, die Erwachsenen zahlen den ermäßigten Faschingsspezial-Preis.

Weitere Infos zur großen Faschingsparty im Besucherpark unter www.munich-airport.de/kinderfasching