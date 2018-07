Angermaier – Faszination Tracht Kollektionspräsentation

München, 18.07.2018. Die neue Kollektion wurde heute erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Am Angermaier-Stammsitz in München präsentierten die Models der Agenturen „Instyle-Models“ sowie „S Models Model Management“ im Silbersaal des Deutschen Theaters die brandneuen Trachtentrends 2018. Stargast Vanessa Fuchs und Stilikone Annette Weber, die gewohnt stilsicher die edlen und trendigen Stücke vorstellte und moderierte, begeisterten das Publikum.

Damen:

1) Nostalgie pur

Der Vintage-Trend ist ungebrochen. In unseren klassischen Dirndln finden sich nostalgische Elemente, die wir in den hochwertigsten Stoffen modisch neu umgesetzt haben:

Hochgeschlossene Dirndl aus Vintage-Stoffen sowie Rock-Mieder-Kombinationen sind absolut in. Schöne Eyecatcher sind die hochwertigen Schmuck-Schließen am Mieder oder der Schürze. Romantische Schößchen am Dirndl- oder Mieder-Rücken sind ein weiterer Hingucker. Stretchstoffe garantieren hohen Tragekomfort und eine optimale Passform. Ausgefallene Ausschnitte, hochwertig gewebte Stoffe, Silber-Knöpfe und traditionelle Rankenschürzen setzen dabei auffallende Akzente. Die Farbpalette reicht von klassischem Oliv, Tannengrün, Dunkelblau und Rot bis hin zu kräftigem Türkis, Mintgrün, Bordeaux, lieblichem Rosa, Senfgelb und Nudetönen. Auch Trendfarben wie Sonnengelb und Kirschrot sind für alle Fashion-Victims in Dirndln, Röcken und Miedern zu finden.

Neu ist auch das nostalgische Dirndl aus streublümchen-bedruckter Baumwolle in kirschrot mit hochgeknöpftem Stehkragen und einem Latz mit feinen Rüschen, ein perfekter Mix aus Tradition und Fashion.

2) Glamour

Die glamourösen Dirndl sprühen vor Sinnlichkeit und Extravaganz. Mit den opulenten und glänzenden Modellen ist der große Auftritt gewiss.

Nonplusultra sind Dirndl mit atemberaubenden, transparenten Spitzenrücken aus der Edition Astrid Söll by Angermaier. Aufwendige, mit Schmucksteinen besetzte Schürzen, exklusiv gewebte Brokat-Stoffe, bestickt mit Pailletten und Schmucksteinen setzen Maßstäbe.

Verspielte Dirndl in Rosé und Nude mit Pailettenschürzen lassen Prinzessinenträume wahr werden.

3) Nachhaltigigkeit

Als einziger Trachtenanbieter weltweit haben wir eine nachhaltige Kollektion, bei der alle Bestandteile von Stoffen bis Knöpfen nach Ökotex Standard 100 zertifiziert und durch ein unabhängiges Institut getestet worden sind.

Ökologisch wertvoll, nachhaltig und dabei absolut trendy. Die Greenline-Kollektion verbindet die Moderne mit der Tradition und einem nachhaltigen Lifestyle. Das Programm umfasst ein großes Sortiment: Dirndl, Mieder, Spenzer, Trachtenröcke, Schürzen, Blusen, Hemden, Westen sowie vegetabil gegerbte Lederhosen.

Ein Traum ist das ausgefallene Jubiläumsdirndl: hochgeschlossen, im schwarz-weißen Vichy-Karo mit Blütenkragen und perfekt harmonierender Schürze.

4) Angesagte Alternativen

Die perfekte Alternative zum Dirndl sind Mieder, kombiniert mit trachtig-modischen Röcken oder Lederhosen.

Voll im Trend liegen schwingende Röcke aus floralen Stoffen, teilweise mit feinen Lurexfäden durchzogen. Die Röcke in hellem oder strahlendem Grün, Blau und Bordeaux werden mit Miedern in Kurz- oder Langarm kombiniert. Hinreißend sind die charakteristischen, breiten Schößchen am Rücken.

Richtig sexy sind aufwendig gearbeitete Lederhosen im modischen Vintage-Stil mit detailgetreuen Stickereien in hellem Blau oder klassischem Grün.

It-Piece ist die von der Stilikone Annette Weber entworfene Lederhose mit gelber Stickerei und dazu abgestimmten Loferl.

5) Accessoires

Absolut stylish sind die coolen Angermaier-Strümpfe für Damen. Hochwertig gewebt sowie mit Ranken und Blüten verziert, ziehen sie alle Blicke auf sich. Blusen gibt es in allen Variationen: mit Sexy-Ausschnitt (Herz-, V- oder geradem) oder hochgeschlossen mit Lang-, Kurz- oder ¾-Arm, in Weiß, Creme, dunklem Blau und Schwarz. Sehr verspielt sind auch die Blusen aus transparenter Spitze, die jedes Dekolleté raffiniert in Szene setzen. Auch süße Charinis als Anhänger und Anstecker peppen jedes Trachtenoutfit auf. Die modischen Schuhe, die farblich und stilsicher zu den Dirndln und Röcken passen, runden das perfekte Wiesn-Outfit ab.

Herren

Das Key-Piece auf dem Oktoberfest 2018 wird die Lederhose im Vintage-Stil mit aufwändigen Stickereien. Neben den traditionellen Farben sind heuer auch Gelb, Grün und Hellblau die angesagten Stick-Farben. Die Farben der aus hochwertigstem Leder gefertigten Hosen reichen von dunklem bis ganz hellem Braun. Edles Grau und sattes Schwarz vollenden den einzigartigen Vintage-Look.

Ein absolutes Lieblingsteil ist die Wiesn-Lederhose mit der Bavaria als Stickerei. Aber auch die Angermaier-Jubiläumshose mit grün-goldenem Stick und die coole Lederhose, Ton-in Ton-bestickt sind echte Glanzstücke. Einmalig sind die vegetabil gegerbten Lederhosen der nachhaltigen Greenline- Kollektion, die sich extrem soft an das Männerbein anschmiegen.

Lässigen Street-Style strahlen die neuen figurbetonten Hemden in dezenten Streifen aus. Daneben gibt es eine breite Palette an Westen aus hochwertigen Stretchstoffen, Baumwoll-Mix, Loden, bedrucktem Samt, elegantem Brokat und ganz neu Chenille. Sie leuchten in sattem Blau, elegantem Silber, klassischem Grün, Beere oder kräftigem Rot.

Auch im Trend: wärmende Strickjacken mit feinem Zopfmuster im klassischen Oliv, Grau und Bordeaux sowie slim-geschnittene Trachtenjanker. An den Beinen bekennt Mann Farbe: Neben den klassischen Loferln und Strümpfen in Beige-, Grau- und Brauntönen können stramme Waden in den neuen Farben Blau, Apfelgrün und Bordeaux hervorgehoben werden. Klassisch, edel und bayerisch-edel.

Familie

Damit die Kleinen genauso fesch wie die Großen aussehen, gibt es bei Angermaier aufeinander abgestimmte Eltern-Kinder-Outfits.

Die Linie „Catherine Hummels by Angermaier“ enthält neben zauberhaften Dirndln und Westen für Damen und Herren auch hochwertige Trachten für Kinder im gleichen Look. In den Kinderdirndln, Lederhosen und Westen sind Tochter, Sohn und Eltern perfekt harmonisch gekleidet. So im Partnerlook aufeinander abgestimmt garantiert der gemeinsame Familienausflug in Tracht allen bewundernde Blicke. Die neue Kollektion begeistert mit klassischen Schnitten aus vielfältigen Materialien von der Baumwolle bis zur Seide. Traditionelle Farben wie Rot und Blau finden sich ebenso wie modisches Nude und mädchenhaftes Rosa in der von Cathy Hummels persönlich kreierten Linie wieder.

Ein Blickfang ist das Dirndl mit aufwendig gearbeiteter Spitzen-Schürze, besetzt mit einer Vielzahl von rosa Schmetterlingen – natürlich fehlt es hier nicht am entsprechenden Pendant für die Kleinen.