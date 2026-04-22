München wird Bühne für DroneArt Show: Harry Potter™ – ein einzigartiges Open-Air-Drohnen-Spektakel

Mit 1.200 synchronisierten, leuchtenden Drohnen, die sich in perfekter Harmonie zur unvergesslichen Musik bewegen, feiert dieses außergewöhnliche Erlebnis „25 Jahre Magie“ und bringt ikonische Momente aus den Harry Potter™ Filmen eindrucksvoll an den Himmel.

Warner Bros. Discovery Global Experiences und Fever, die weltweit führende Technologieplattform zur Entdeckung von Kultur- und Live-Entertainment, geben bekannt, dass die DroneArt Show: Harry Potter™, ein neuartiges Open-Air-Drohnen-Spektakel, im Rahmen ihrer internationalen Tournee 2026 nach München kommt. Die Tour startet begleitend zu den Feierlichkeiten rund um „25 Years of Magic“.

Die Veranstaltung findet im statt und verbindet modernste Drohnenchoreografie mit der unvergesslichen Musik und den ikonischen Momenten der Harry Potter Filmreihe. Insgesamt 1.200 beleuchtete Drohnen werden den Nachthimmel in spektakulären Formationen erleuchten. Bei Einbruch der Dunkelheit erwartet das Publikum ein Live-Auftritt eines Violinisten sowie ein beeindruckendes Lichtspektakel, bei dem unvergessliche Filmszenen in atemberaubenden Luftbildern neu interpretiert werden – untermalt vom legendären Soundtrack und Originaldialogen der Filme. Zusätzlich tragen die Besucher LED-Armbänder, die das Erlebnis interaktiv erweitern und sie noch tiefer in die Magie eintauchen lassen.

Im Rahmen der weltweiten Tour durch Amerika, das Vereinigte Königreich und Europa wird das groß angelegte Drohnenspektakel in ausgewählten Städten gezeigt und lädt Hexen, Zauberer und Muggel gleichermaßen dazu ein, die Filmreihe zu feiern, die Generationen geprägt hat. In Los Angeles erwartet Fans am 13. Juni im UNIQLO Field at Dodger Stadium ein exklusives Einmal-Event anlässlich des 25-jährigen Jubiläums. Diese besondere Ausgabe der DroneArt Show: Harry Potter™ wird durch speziell kuratierte Zusatzmomente ergänzt, die eigens für diesen Anlass entwickelt wurden.

Auch in München dürfen sich Besucher auf eine stimmungsvolle Pre-Show-Atmosphäre im Stil der Wizarding World freuen, inklusive gastronomischer Angebote und Harry Potter™ Merchandise.

Da die Ticketanzahl begrenzt ist, können sich Fans über die Fever-App und Website auf die Warteliste setzen lassen, um frühzeitigen Zugang zu den kommenden Terminen zu erhalten.

DroneArt Show: Harry Potter™

Ort: Galopprennbahn München Riem

Datum und Uhrzeit: August 27 & August 28

Tickets verfügbar unter: https://feverup.com/m/623913

Webseite: http://thedroneartshow.com/muenchen/harry-potter/