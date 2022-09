Angermaier Wiesn Alm – Wiesn-Feeling pur: Getanzte Modenschau, Dirndl-Casting, Trachten-Clubbing

Wenn Olympia-Medaillengewinner Hannes Ocik auf Schauspieler wie Ferdinand Hofer oder Michael Kranz trifft, wenn Volksmusiker Marianne und Michael mit Operettensängerin Anna Maria Kaufmann Brotzeit teilen, wenn Rapper Kay One mit seinem Freund, dem Politiker Wolfgang Bosbach, ausgelassen feiert und wenn Topmodel und Schauspielerin Barbara Meier ihre wunderschöne Babykugel in ihrer eigenen Dirndl-Kollektion zeigt, dann ist eines klar: ANGERMAIER feiert seine legendäre Pre-Wiesn-Party! Was eine Gaudi!

Zahlreiche Promis und Wiesn-Fans strömten in die „Wiesn Alm“, in die Trachtenspezialist ANGERMAIER zum zünftigen Oktoberfest-Auftakt geladen hatte – und schnell waren sich alle einig: Das ist ein fulminanter Start in die sehnsüchtig erwartete Oktoberfestzeit! Direkt vom Dreh kam das TV-Paar Sven Waasner und Viola Wedekind („Sturm der Liebe“) – und mehr als fünf Stunden Fahrt nahm Ex-Ringer Alexander Leipold in Kauf: „Ich liebe die Veranstaltungen von ANGERMAIER, also war das eine Ehrensache für mich!“ Barbara Meier kam extra aus Österreich nach München – und fuhr direkt nach der „Wiesn-Alm“ wieder nach Wien, da sie dort am nächsten Tag einen Event moderiert. „Aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, mit meinem Partner ANGERMAIER zu feiern und unsere gemeinsame Kollektion „Barbara Meier x greenline by ANGERMAIER zu promoten“, so die Schönheit, die sich für ein glamouröses Dirndl ihrer nachhaltigen Kollektion entschieden hatte. Ebenfalls „Barbara Meier“ trug die Schauspielerin Vanessa Eichholz („Lost in Space“, „Hellboy“ (Marvel) oder „Herzogpark“). „Schaut, wie schön sie aussieht“, schwärmte Barbara Meier, die wie viele andere Promi-Damen ihren wunderbaren Look in der ANGERMAIER Beauty2Go-Lounge x Catrice, unter anderem von Star-Make-up-Artistin Loni Baur erhielt. „Und ich finde es auch super, dass Barbaras Dirndl komplett nachhaltig sind“, ergänzte Vanessa Eichholz. „Dramatisch“ und richtig cool in einem schwarzen Dirndl mit schimmernder Schürze war der Look von Sky-Moderatorin Nele Schenker, die mit ihrem Lebensgefährten, dem Olympiamedaillen-dekorierten Ruderer Hannes Ocik (Silber in Rio de Janeiro und Tokyo), zur „Wiesn-Alm“ erschien. „Ich bin zu Nele nach München gezogen. Mein Stützpunkt ist aber nach wie vor in Dortmund“, so der durchtrainierte Sportler, dem seine Tracht ebenfalls fantastisch stand.

Wolfgang Bosbach sorgt für Biersegen

Angeregte Gespräche führten Michael Kranz (Schauspieler u.a. „Inglorious Basterds“, Regisseur und Dokumentarfilmer), der vor kurzem erst mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet wurde, und „Eberhofer“- und „Tatort München“-Star Ferdinand Hofer, die direkt aus der ersten Reihe die getanzte Modenschau bewunderten, in der zu Charts und Evergreens die aktuellen ANGERMAIER-Trachten-Trends fulminant in Szene gesetzt wurden. Natürlich durfte beim Genuss der Styles auch eine Maß nicht fehlen. Für den Fluss des Festbieres sorgte mit dem Anstich CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, der mit seinem Freund, RTL-Urgestein Werner Schulze-Erdel, erschienen war. „O`zapft is!“, verkündeten ANGERMAIER-Chef Dr. Axel Munz und Wolfgang Bosbach unisono. Letzterer freute sich sehr, dass sein guter Freund Kay One gekommen war. Die beiden trugen sogar – ungeplant – Partnerlook. In einem wunderschönen orangenen Fest-Dirndl zeigte sich Simone Mecky-Ballack, die viele bewundernde Blicke erntete. „Ich liebe die Farbe“, so die 46-Jährige. Den wohl coolsten Auftritt hatte Schauspieler Johannes Berzel („Eberhofer“): Er wurde in einem „ANGERMAIER“-dekorierten Oldtimer chauffiert und posierte natürlich stilecht auf der Motorhaube. Weitere VIPS wie Modelagent Peyman Amin mit Freundin Sandra, Star-Koch Ralf Jakumeit mit Frau Salome, Kickboxerin Marie Lang, Manuel Cortez & Saina Bayatpour, Martin Krug, Schauspielerin Diana Herold & Michael Tomaschautzki, Bachelor Sebastian Preuss sowie Unternehmerin und Influencerin Ayfer Arslan sangen, schunkelten, tanzten und klatschten begeistert zu Livemusik von Gregor Glanz und „Ois Easy“ sowie fetzigen DJ-Sounds. Ein weiteres Highlight war die Entscheidung in Deutschlands größtem Dirndl-Casting. Die fünf Finalistinnen zeigten sich von ihrer besten Seite – und überraschten an so mancher Stelle. „Ich bin nicht nur Stewardess, sondern auch Opernsängerin“, so Patricia Osei Kofi. Es siegte Franziska Hönnige. Die Diensthundeführerin bei der Polizei darf sich nun unter anderem über ein Cover-Shooting für den ANGERMAIER-Prospekt, einen ANGERMAIER-Gutschein im Wert von 1.000 Euro, einen Urlaub im Kuhhotel Kitzbüheler Alpen, VIP Tickets für die Night of the Proms und ein Catrice Kosmetik Package freuen. „Es war ein tolles Fest“, schwärmte Dr. Axel Munz. „Diese schönen Trachten an so schönen Menschen zu sehen, war einfach fantastisch. Meine Favoriten sind für diese Wiesnsaison definitiv Samtdirndl in klassischem Look mit leuchtenden Farben, schöne Spitzenblusen und glamouröse Modelle mit raffinierten Ausschnitten und schmucken Schürzen. Bei den Herren darf es gerne eine Krachlederne im Used-Look sein“, so der ANGERMAIER-Chef.