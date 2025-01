Appartement im Vollbrand – Berg am Laim

Am späten Donnerstagabend ist es in der Else-Rosenfeld-Straße zu einem Zimmerbrand gekommen. Ein Appartement brannte vollständig aus, der Bewohner befand sich glücklicherweise aber nicht in der Wohnung.

Ein Anwohner hatte der Integrierten Leitstelle Rauch und Feuerschein in einer Erdgeschosswohnung gemeldet. Es konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Bewohner noch in der Wohnung aufhält.

Ein zuerst eingetroffener Rettungswagen und die Polizei entschieden sich, die Wohnung gewaltsam zu öffnen. Da die Räume stark verraucht waren, war ein Betreten ohne Atemschutz nicht möglich, weshalb auf die Feuerwehr gewartet wurde.

Kurz darauf gingen mehrere Trupps mit Pressluftatmern und einem C-Strahlrohr zur Brandbekämpfung in das Gebäude. Nach einiger Zeit konnte die Meldung „Feuer aus“ gegeben werden. Personen befanden sich nicht in der Wohnung. Mithilfe eines Hochleistungslüfters wurde der Rauch aus den Räumen entfernt.

Zusätzlich kontrollierten Einsatzkräfte alle angrenzenden Wohnungen auf mögliche Schäden oder Rauch. Ein Hausbewohner wurde mit einer Fluchthaube über den Laubengang auf der Gebäuderückseite gerettet. Eine Frau wurde medizinisch versorgt und vorsorglich in eine Münchner Klinik gebracht.

Zur Höhe des Sachschadens konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.