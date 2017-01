AUDI FIS Ski Weltcup 2017 vom 21.01. – 29.01.2017 in Garmisch-Partenkirchen

64. Kandahar Rennen

Adrenalin und Begeisterung, Jubel und Tränen, Sieger und Verlierer – der Ski-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen ist stets eine große Bühne für Sportler und Skifans.Bei dem Veranstaltungs-Klassiker auf der weltberühmten Kandahar sind am 21. / 22. Januar und am 28. / 29. Januar 2017 wieder einmal die weltbesten alpinen Damen und Herren am Start.

Kandahar – ein Mythos

Auf der legendären spektakulären Rennstrecke wird den Athleten alles abverlangt. 2017 steht in Garmisch-Partenkirchen auch wieder ein Riesenslalom der Herren auf dem Programm. Am Start wird u.a. der Lokalmatador und Weltklasse- Athlet Felix Neureuther sein!Das deutsche Herren und Damenteam zählt auf Ihre lautstarke Unterstützung – seien Sie live dabei und erleben Sie diese einmalige Atmosphäre hautnah mit!.

Tickets: www.muenchenticket.de