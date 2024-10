Auf Tollwood für die Demokratie engagieren – Unterstützung gesucht

Das Tollwood Winterfestival setzt mit einer spektakulären Zeltdachinstallation unsere gemeinsamen demokratischen Werte in Szene – Engagierte gesucht

Tollwood Winterfestival mit einem Appell für Demokratie und Gemeinschaft

Leuchtende Botschaften auf Zeltdächern zum Festival-Motto „Wir braucht Dich!“

Engagierte Unterstützende gesucht

„Wir braucht Dich!“ Mit dem Motto zum diesjährigen Winterfestival ruft Tollwood in einer Zeit großer Herausforderungen dazu auf, gemeinsam aktiv zu werden und für die gemeinsamen Werte einzutreten, die unsere Demokratie und das friedliche Zusammenleben stärken: Freiheit, Toleranz, Gemeinschaft und Solidarität. Das Motto wird künstlerisch in der Zeltdachinszenierung „Wir braucht Dich! Ein leuchtendes Manifest zur Verteidigung unserer Demokratie“ auf dem Tollwood Winterfestival vom 26. November bis 23. Dezember auf der Theresienwiese umgesetzt. „Wir wollen zeigen: Wir sind viele, die sich für die Demokratie einsetzen. Dazu gehören Menschen, Unternehmen, Institutionen, Vereine und viele mehr aus München, die wir jetzt suchen“, betont Stefanie Kneer, Sprecherin des Tollwood Festivals. Alle, die sich für die Demokratie engagieren und dies in der Zeltdachinszenierung sichtbar machen wollen, können sich bei Tollwood melden. Alle Infos unter: www.tollwood.de/tollwood-leuchtet-engagement

„Nie wieder ist jetzt!“ – diese klaren Worte sind nicht nur eine Mahnung, die Vergangenheit nicht zu vergessen, sondern vor allem eine Aufforderung an uns alle in der Gegenwart und für die Zukunft. Denn auch wenn die Mehrheit unsere gemeinsamen Werte unterstützt, bleiben viele immer noch zu oft stumm. Das Tollwood Winterfestival möchte in diesem Winter alle motivieren, den nächsten Schritt zu gehen und für unsere Demokratie einzustehen.

Leuchtende Botschaften

Mit einer kraftvollen Zeltdachinszenierung wird Tollwood auf dem Winterfestival ein visuelles Zeichen setzen. Im Zentrum steht dabei eine Liebesgeschichte an die Demokratie, inszeniert mit eindrucksvollen Videoprojektionen, die Bilder und Botschaften zu Demokratie, Gemeinschaft und Toleranz auf die Dächer der Festivalzelte bannen. Wenn es dunkel wird auf der Theresienwiese, verwandeln sich die Zeltdächer so in Leinwände, auf denen die Projektionen eine klare Botschaft ausstrahlen: Die Gemeinschaft, das Wir ist nur so stark wie das Individuum, das Du. Unsere Demokratie braucht alle, jedes Dich, um zu leuchten! Diese Inszenierung lädt dazu ein, gemeinsam innezuhalten, nachzudenken und sich für eine bessere Zukunft zu engagieren.

„In einer Zeit, in der extreme Strömungen und populistische Rhetorik wieder erstarken, fordern wir dazu auf, Mut zu zeigen – Mut für unsere Demokratie, für Vielfalt, für Menschlichkeit. Denn nur gemeinsam können wir eine starke und gerechte Gesellschaft aufrechterhalten. Dieses Engagement vieler für unsere Demokratie soll sich in der Zeltdachinstallation darstellen“, sagt Stefanie Kneer.