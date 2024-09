Aus Alt mach‘ Neu: Erste Upcycling Kollektion aus Flughafenfahnen

Zahlreiche Fahnen in Markenfarben säumen die Zufahrt zum Flughafen München. Je nach Zustand werden sie regelmäßig ausgetauscht. Aus alten Fahnen ansprechende Werbeartikel zu produzieren, ist die Idee eines Upcycling-Pilotprojekts des Flughafens. Mit Anna Diermeier vom ZURÜCK Zero Waste Designstudio konnte eine kreative und kompetente Partnerin aus der Region für die erste Upcycling-Kollektion gewonnen werden, die den gesamten Prozess von der Gestaltung bis zur Produktion begleitete. Die Umsetzung bis zur Serienreife erfolgte in Zusammenarbeit mit dem lokalen Nähstudio Heidi Radl aus Oberding – somit waren kurze Transportwege gesichert.

Aus 34 ausgemusterten Fahnen entstanden im ersten Anlauf Laptoptaschen, Kosmetiktaschen und Schlüsselanhänger aus insgesamt 408 m² Polyesterwirkware. Diese Artikel sind lokal und nachhaltig zugleich. Ein Teil der limitierten Kollektion wird bald auch zum Verkauf im Airport-Shop am Besucherpark erhältlich sein.