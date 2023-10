AVANTGARDISTA: Das Fashion-Happening, das auf eine Reise ins Reich der Sinne entführt

Am 14. Oktober 2023 findet in der Motorworld München die AVANTGARDISTA statt. Das Event ist ein Muss für alle Fashionistas, die sich für außergewöhnliche Mode und einen erotisch angehauchten sowie extravaganten Lifestyle begeistern.



Dem 23 Meter langen Catwalk wird von den Models in exklusiven Designerkreationen eingeheizt. Auch an den Ständen werden die Fashion-Highlights präsentiert. Die Besucher/innen können sich auf verschiedenste Materialien wie Leder, Latex, Metall oder PVC bis hin zu High Heels und Accessoires freuen.



Die AVANTGARDISTA ist mehr als nur eine Modenschau. Sie ist ein Erlebnis, das in eine andere Welt entführt. Eine Welt, in der die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen.



Die Pforten zur AVANTGARDISTA öffnen sich bereits um 12 Uhr, sodass es genügend Zeit gibt, um sich den neuen Art Space, in dem Kunst und Mode in einer einzigartigen Symbiose zueinanderfinden, anzuschauen und sich von den Kreationen der mehr als 20 nationalen und internationalen Designer/innen inspirieren zu lassen.

Um 18 Uhr ist es dann endlich so weit: Die Fashion Show beginnt. Mehr als 200 Models präsentieren die neuesten Kreationen von den AVANTGARDISTA Designer/innen. Die Show ist ein visuelles Feuerwerk und lässt die Besucher/innen staunen, was die Designer/innen alles aus den verschiedensten Materialien gezaubert haben.

AVANTGARDISTA 2023



Samstag, 14. Oktober 2023, 12:00 Uhr bis 23:00 Uhr | Fashion Show von 18:00 – 22:00 Uhr

18:30 – 19:20 Fashion Show Block A

19:40 – 20:30 Fashion Show Block B

20:50 – 21:45 Fashion Show Block C



Motorworld München, Am Ausbesserungswerk 8, 80939 München



Eintritt zur Fashion Show: Frei

Weitere Informationen und Tickets: https://avantgardista.net/