Bavaria Filmstadt – der Auflug hinter die Kulissen von Kino & TV

Spaß haben, lernen, mitmachen…

Riesige Studiohallen, Kulissenstraßen, Drehvillen und Produktionsbüros – der Medienstandort Bavaria Filmstadt ist auf 300.000 qm eine eigene kleine Welt mit einer langen Tradition. Denn seit fast hundert Jahren wird hier im Münchner Süden filmische Unterhaltung gemacht. Große Fernsehshows mit Publikum wie „1,2 oder 3“, beliebte Serien wie „Die Rosenheim-Cops“, „Sturm der Liebe“ oder „Der Alte“ sind hier ebenso zuhause wie die täglichen Wettersendungen für das Erste mit Claudia Kleinert, Sven Plöger und Karsten Schwanke.

2017 neu: „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ während der Führung

Bei einem Ausflug hinter die Kulissen des erfolgreichen Medienstandortes erfährt man wie große Kino-Klassiker und beliebte TV-Highlights entstehen und wird in Details spannender Dreharbeiten eingeweiht – z.B. aus der Realverfilmung des Buchklassikers „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ von Michael Ende. Bereits jetzt, weit vor Kinostart, können die Besucher ein komplettes Filmset mit dem Vulkan und Lokomotive Emma besichtigen. Der begleitende Tourguide erklärt, wie Filmarchitekt und Handwerker die Phantasiewelt des Autors in die Realität umsetzten.

Wer selbst einmal Filmstar sein möchte, testet während der Filmstadt Führung an zahlreichen Mitmach-Attraktionen oder in der Filmentdeckerwelt Bullyversum sein Talent vor laufender Kamera: z.B. in der „(T)Raumschiff Surprise- Periode 1“-Show, im nachgebauten Wetterstudio oder im Visual Effect-Studio. Übrigens gibt es die kurzen Filme, in denen man ein „Bavaria Star“ ist, später als Souvenir zu kaufen.

Virtual Reality-Erlebnisse ausprobieren

In zwei 3 D Kinos mit Wow-Effekt , bewegten Sitzen und Spezialeffekten erlebt man wie intensiv Film sein kann. Bei den Animations-Abenteuern „Lissi und die wilde Kaiserfahrt“ und „Wild West Mine Ride“ fühlt man sich wie mitten im Film. Film und Wirklichkeit verschmelzen aber spätestens beim Virtual Reality-Erlebnis . Mit einer VR-Brille und speziell produzierten 360 Grad-Einblicke in Dreharbeiten tauchen die Gäste komplett in die Filmszenerie ein.

Zusätzlich zum täglichen Programm gibt es an ausgewählten Tagen übrigens Specials wie Stunt-Workshops für Kids, Stunt- und Filmtrick-Vorführungen, Treffen mit Filmprofis und Fan-Erlebnisse mit den Stars von „Sturm der Liebe“ und „Die Rosenheim-Cops“. Alle Specials unter www.filmstadt.de/specials

Mehr Spaß mit Sparangeboten

Mit den neuen Filmstadt Spar-Angeboten wird ein Ausflug in die Bavaria Filmstadt noch attraktiver. Für Familien gibt es den Family Sundy, wer online vorab bucht kann sich über einen Rabatt freuen und täglich gibt es ab 14.00 Uhr die Happy Hour.

Die Bavaria Filmstadt ist ein Ganzjahresausflugsziel und hat täglich geöffnet (geschlossen nur am 24./25.12.). Für das Programm Filmstadt Komplett mit Bullyversum, 4 D Erlebnis Kino und Führung sollte man rund vier Stunden Zeit mitbringen.

Während der Hauptsaison von 08. April und 05. November 2016 hat die Filmstadt von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet, letzter Einlass für das Programm Filmstadt Komplett ist 14.30 Uhr. In der Nebensaison ab dem 06. November hat die Filmstadt von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.