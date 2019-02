Bayerns Bastelparadies Creativmesse München begeisterte über 20.000 DIY-Fans

Über 20.000 Besucher aus Süddeutschland und den Nachbarländern holten sich auf Bayerns größter DIY-Messe den kreativen Kick und Profi-Tipps zu raffinierten Techniken. Fashionfans, Hobbydesignerinnen und viele, die die Lust am Nähen, Stricken, Malen, Kleben, Basteln, Upcycling, Quilting neu oder wiederentdecken wollen, ließen sich vom riesigen Material- und Workshop-Angebot der über 160 Aussteller auf 7000m² den angesagten Trends bei Equipment und Techniken beflügeln.

Viele Besucher reisten mit prallgefüllten Rucksäcken und – teils selbstgefertigten – Taschen nach Hause. Sie hatten sich reichlich eingedeckt mit Stoffen, Perlen, Wolle, Stempeln, Farbe, Schmuck-, Deko- sowie Bastelmaterial und den Kopf gefüllt mit zündenden Ideen für einzigartige DIY-Projekte oder phantasievolle Bastelstunden in der Kita.

Trends und Favorits

Stempel und Stoffe waren in diesem Jahr die absoluten Favoriten.

Unzählige Stempel-Motive in unterschiedlichsten Größen für liebe Grußbotschaften auf Papier oder als I-Tüpfelchen auf aufwändig gestalteten Karten, damit ließen sich auch von Anfängern genial einfach tolle Projekte, individuelle und äußerst wirkungsvolle Geschenke zaubern, schwärmten Profis und Anfänger. Nach wie vor im Rennen liegen Scrapbooking und Quilten, sowie die Herstellung individueller Schmuckstücke. Ebenso gefragt waren Vorführungen zu Handlettering und Encaustic. Angesichts einer unerschöpflichen Auswahl an Kettensträngen, Perlen, Steinen und Anhängern kamen auch die HobbySchmuckdesigner wieder auf ihre Kosten.

Viel Natur, wenig Kunststoffe – einig waren sich die meisten Besucher über die hochwertige Qualität bei Stoffen, Garnen und Wolle und in ihrer Begeisterung über Vorführungen und Workshops. Als Trendmotiv auf Stoffen hat sich der Flamingo gehalten neben Tierprints für Kinderprojekte, darunter als Dauerbrenner der Elefant. Absolut in sind in dieser Saison Pusteblumen mit Glitzer, dazu viel Blumiges und kräftige

Farben, gerne auch leuchtendes Neon. Begeistert zeigten sich die Besucher auch über Ideen und allem Zubehör für die Herstellung individueller Handtaschen und trendiger Beutel.

Das ultimative Erlebnis- und Einkaufsparadies für kreative Macher*innen

„Vieles davon habe ich im Leben noch nicht gesehen“, zeigte sich eine passionierte Näherin beeindruckt von einem Sortiment, das keine Wünsche offen lasse und preislich sehr verlockend sei.

Dinge anfassen, sich zeigen lassen und gleich selbst ausprobieren, was man daraus alles machen kann, genau das sei das Reizvolle an der CREATIVMESSE. So äußerten sich viele Besucher*innen. Manche outeten sich im Gespräch als „Mehrfachtäter“, weil ihnen ein einziger Messetag zum Stöbern, Ausprobieren und Einkaufen nicht ausreiche. Für knapp 86 % der Besucher und die meisten Aussteller steht fest, dass sie im nächsten Jahr wiederkommen.

„Immer mehr nehmen die Gestaltung nützlicher und schöner Dinge selbst in die Hand, setzen bei Fashion und Livestyle eigenwillige Akzente.

Mit ihren frischen und originellen Ideen stoßen sie Entwicklungen wie Makerbewegung oder Upcycling an, die weltweit zünden und perfektioniert werden,“ freuen sich die Veranstalter Petra Griebel und Thomas Gärtner von der Münchner PR & Event Agentur MPA über die stetig wachsende Zahl ihrer jungen Besucher. Knapp die Hälfte von ihnen kam aus der Metropolregion München, viele auch aus dem benachbarten Ausland. Veranstaltung und Messeteam gaben sie die Note 1,5.

Mehr unter www.creativmesse.de

Die 25. CREATIVMESSE findet von 28. Februar bist 1. März 2020 statt.