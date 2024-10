Bedrohungslage in München-Sendling – Spezialeinsatzkräfte der Polizei nehmen 42-Jährigen in Gewahrsam

Am Montag, 07.10.2024, gegen 06:30 Uhr, wurde die Einsatzzentrale der Münchner Polizei über eine Bedrohungslage in München-Sendling informiert.

Ein 42-Jähriger, der in München wohnhaft ist, hatte dabei in der Wohnung einer Bekannten randaliert. Diese konnte die Wohnung noch rechtzeitig verlassen. Er hatte sowohl ein Messer als auch einen Hammer dabei. Da er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand und dabei u. a. schrie, dass er jemanden „abstechen“ wolle, wurden Spezialeinsatzkräfte der Polizei hier hinzugezogen. Diesen gelang es letztendlich den 42-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen. Er leistete dabei erheblichen Widerstand.

In der Folge wurde der 42-Jährige durch die Polizei in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.