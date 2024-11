Benefizkonzert zugunsten “Initiative krebskranke Kinder München e.V.” – 03.12.2024 Wirtshaus im Schlachthof

“mit Günther Sigl & Dieter Reiter, Roland Hefter, Conny & die Sonntagsfahrer”

Wie kommt man an Karten?

Einen Ticketverkauf im herkömmlichen Sinne gibt es für diesen wundervollen Abend nicht. Bitte spendet einfach direkt an „Initiative krebskranke Kinder München e.V.“, schickt den Zahlungsnachweis/ Spendenquittung an Initiator PAUL DALY (info@pdpf.de) und erhält dann eine Eintrittskarte (Mindestspende 40,00€).

Initiative krebskranke Kinder München e.V.“ Spenden: https://krebs-bei-kindern.de/artikel/helfen/sinnvoll-spenden/

Günther Sigl und Dieter Reiter:

Der Kultmusiker und bayrische Kulturerbe Günter Sigl und der Hobby Gitarrist und Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter singen bekannte und beliebte Lieder von Günthers Kultband der „Spider Murphy Gang.

Roland Hefter:

Nach mittlerweile 30 Jahren auf der Bühne fallen ihm immer wiederneue Lieder und Geschichten ein. Die Themen tragen unverwechselbar seine Handschrift: Das Leben mit all seinen Facetten und seiner innigen Liebe zur Heimat und zum Dialekt, frei von patriotischen oder stolzen Attitüden. Immer verbunden mit der tiefen Dankbarkeit, hier in Bayern leben zu dürfen – in (s)einem weltoffenen Bayern, wohlgemerkt, das sich fern gängiger Klischees bunt und tolerant zeigt.

CONNY und die SONNTAGSFAHRER:

Petticoat, Nierentisch, VW-Käfer, im Fernsehen alles nur schwarz-weiß, Italien als liebstes Urlaubsziel und im Radio deutsche Schlager mit sehnsuchtsvollen Texten – es ist die Zeit des Wirtschaftswunders und der landesweiten Aufbruchstimmung! C+S haben sich ganz dieser Musik verschrieben und nehmen ihr Publikum auf amüsante, unterhaltsame und kurzweilige Art und Weise mit auf die wunderbare Reise in die Zeit des Wirtschaftswunders. Die vier Musiker präsentieren die unvergessenen Melodien von Peter Alexander, Caterina Valente, Freddy.