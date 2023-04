Benzin und Diesel spürbar günstiger als in der Vorwoche

Ein Liter Diesel jetzt 15 Cent billiger als Super E10

Die Kraftstoffpreise an den deutschen Tankstellen sind im Vergleich zur Vorwoche spürbar gesunken – das zeigt die aktuelle ADAC Auswertung. Danach kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,789 Euro und damit 3,1 Cent weniger als vor einer Woche. Noch klarer ist der Preisrückgang bei Diesel: Für einen Liter müssen die Autofahrer derzeit im Schnitt 1,639 Euro bezahlen, das ist ein Minus von 3,9 Cent.

Der Hauptgrund für die Entspannung an den Tankstellen liegt in den niedrigeren Rohölnotierungen der Sorte Brent, die von rund 85 US-Dollar in der Vorwoche auf etwa 81 Dollar gesunken sind. Mit der aktuellen Entwicklung nähert sich die Preisdifferenz zwischen den beiden Kraftstoffsorten auch ein weiteres Stück den unterschiedlichen Steuersätzen für Benzin und Diesel an, denn inzwischen ist ein Liter Diesel 15 Cent billiger als Super E10. Tatsächlich wird ein Liter Diesel im Vergleich zu Benzin jedoch um gut 20 Cent niedriger besteuert. Noch zum Jahresbeginn kostete Diesel sogar 12 Cent mehr als Super E10.

Auswertungen des ADAC zeigen, dass Tanken abends zwischen 18 und 22 am günstigsten ist. Wer morgens tankt zahlt hingegen wesentlich mehr. Schnelle und praktische Hilfe bekommen Autofahrer mit der Smartphone-App „ADAC Spritpreise“, die die Preise nahezu aller über 14.000 Tankstellen in Deutschland zur Verfügung stellt. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auch unter www.adac.de/tanken.