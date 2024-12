Benzinpreis schon im Winterschlaf

Keine Preisveränderung bei Super E10 im Vergleich zur Vorwoche / Diesel sinkt um 0,7 Cent / Rohölpreis geringfügig niedriger

Bei den Kraftstoffpreisen scheint eine gewisse vorweihnachtliche Ruhe eingekehrt zu sein, zumindest der Benzinpreis hat sich im Vergleich zur vergangenen Woche nicht verändert. Ein Liter Super E10 kostet somit wie vor sieben Tagen im bundesweiten Mittel 1,655 Euro. Das ergibt die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise von mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland. Für Diesel müssen die Autofahrerinnen und Autofahrer dagegen erneut weniger bezahlen als vor Wochenfrist: Ein Liter kostet laut ADAC im Schnitt 1,586 Euro – ein Rückgang von 0,7 Cent.

Auch die zentralen Rahmenbedingungen, die die Kraftstoffpreise bestimmen, haben sich nur geringfügig geändert. Ein Barrel Rohöl der Sorte Brent kostet aktuell mit knapp über 72 US-Dollar eineinhalb Dollar weniger als vor einer Woche. Kürzlich haben die Staaten der Opec+ beschlossen, auf freiwilliger Basis die Drosselung der Ölförderung fortzusetzen. Ob diese Verknappungsmaßnahme den aus Opec+-Sicht erhofften Erfolg bringt und die Preise konstant hält, bleibt jedoch abzuwarten. Insbesondere dem Verhalten der USA wird dabei als großer Erdölexporteur in den nächsten Monaten eine entscheidende Rolle zukommen. Der Euro notiert derzeit mit rund 1,05 US-Dollar geringfügig fester als in der Vorwoche.

Der ADAC rät den Autofahrerinnen und Autofahrern, vor der Fahrt an die Zapfsäule die Spritpreise an den Tankstellen in der näheren Umgebung oder auf einer Reiseroute zu vergleichen. Dabei hilft die Spritpreis-App „ADAC Drive“. Generell ist abends tanken um einiges günstiger als morgens. Schnell lassen sich bei einer abendlichen Tankfüllung im Vergleich einige Euro sparen.