Berg am Laim: Nächtlicher Zimmerbrand

Grafinger Straße – In der Nacht auf Montag haben mehrere Anrufer der Integrierten Leitstelle eine Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus gemeldet.

Ein Bewohner bemerkte Brandgeruch und Rauch aus einer Wohnung im dritten Obergeschoss. Der Mann klingelte und klopfte an die Türe der Brandwohnung. Der Bewohner öffnete die Tür und der Mitteiler brachte den Mann ins Freie. Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle ankamen, starteten Sie umgehend einen Löschangriff über das Treppenhaus. Nach kurzer Zeit konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. Im Anschluss wurde die Wohnung entraucht und die Nachbarwohnungen kontrolliert. Aufgrund der starken Verrauchung ist die Brandwohnung nicht mehr bewohnbar. Der Bewohner kam nach einer ambulanten Behandlung vor Ort in einem nahe gelegenen Hotel unter.

Weitere Bewohner waren nicht in Gefahr oder wurden verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.