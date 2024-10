Blauer Panther 2024 am 23. Oktober zum dritten Mal in der BMW Welt

Wenn die Scheinwerfer auf den „Blauen Teppich“ in der BMW Welt gerichtet sind, ist es wieder Zeit für den „Blauer Panther – TV & Streaming Award“. Am 23. Oktober 2024 werden hier die herausragendsten Talente und Persönlichkeiten der deutschen Fernseh-, Streaming- und Social Media-Landschaft geehrt.



Die glamouröse Preisverleihung, die im Rahmen der MEDIENTAGE MÜNCHEN stattfindet, zieht Stars und Medienschaffende aus ganz Deutschland nach München. Mit einer glanzvollen Award Show und einer anschließenden Aftershowparty verspricht der Abend nicht nur Spannung, sondern auch festliche Unterhaltung. Die BMW Welt, deren einzigartige Architektur bereits häufig als Drehort diente, bietet den perfekten Rahmen für diese besondere Ehrung.



„Wir freuen uns sehr, den Blauen Panther nun bereits zum dritten Mal in der BMW Welt ausrichten zu dürfen. Die BMW Welt, die als architektonisches Wahrzeichen Münchens gilt, bildet den perfekten Rahmen für diesen besonderen Anlass – und verspricht einen Abend, der nicht nur die Preisträger, sondern alle Gäste in seinen Bann ziehen wird“, so Sandra Wittemer, Leiterin der BMW Welt.



Der Blaue Teppich in der BMW Welt: Ein Empfang der Extraklasse

Der „Blauer Panther – TV & Streaming Award“ ist weit mehr als eine Preisverleihung. Er vereint die Prominenz der deutschen Medienwelt und bietet eine unvergleichliche Bühne für exzellente Unterhaltung. Am Abend der Preisverleihung betreten die Gäste das Gebäude durch den Eingang Ost und schreiten über den ikonischen blauen Teppich, der sich mit stolzen 28 Metern Länge im Foyer des Auditoriums erstreckt. Während die Gala selbst im Auditorium stattfindet, haben die Zuschauerinnen und Zuschauer auch die Möglichkeit, die Verleihung in der Viewing Lounge auf der Plaza live zu verfolgen. Im Anschluss an die Preisverleihung findet die Aftershowparty des Blauen Panthers gemeinsam mit der Nacht der Medien, dem Networking-Event der MEDIENTAGE MÜNCHEN, auf der Plaza statt.

Die große Bühne: Das Auditorium der BMW Welt

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht das Auditorium der BMW Welt, das regelmäßig Schauplatz hochkarätiger Events ist. An diesem Abend werden hier Film-, Fernseh- und Streaminggrößen wie Heidi Klum, Sira-Anna Faal, David Kross und Aaron Altaras erwartet, die auf die begehrte Trophäe hoffen. Der flexible Saal, der bis zu 800 Personen fasst und durch seinen einzigartigen Bühnenboden aus sibirischer Eiche zahlreiche Konfigurationen ermöglicht, sorgt für eine beeindruckende Inszenierung der Gala. Unterstützt wird die Show durch ein aufwendiges Lichtkonzept mit 128 LED-Lampen und über 100 Bühnenleuchten, die das Event in ein stimmungsvolles Ambiente tauchen.

