Blowjob in der U-Bahn – U-Bahnwache muß einschreiten

München, 16.10.2017. Eine 46-jährige Münchnerin konnte am Freitag, 13.10.2017, gegen 15.00 Uhr, ein Pärchen in der U-Bahnlinie 5 in Richtung Neuperlach beobachten, wie sie sich zunächst intensiv küssten. Bei dem Pärchen handelte es sich um einen 39-jährigen Münchner und um eine 19-Jährige aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck.

Während sich das intensive Küssen weiter fortsetzte, fasste die 19-Jährige dem 39-Jährigen noch zwischen die Beine. Anschließend befriedigte die 19-Jährige den 39-Jährigen oral.

Dieser Anblick verärgerte die 46-Jährige so sehr, dass sie das Pärchen auf ihr Tun ansprach. Darauf erfolgten wechselseitige verbale Beleidigungen.

Alle Beteiligten wurden durch die U-Bahnwache am U-Bahnhof Max-Weber-Platz angetroffen.

Durch die hinzugerufene Polizei wurden die Beteiligten vor Ort zur Sache vernommen und Strafanzeigen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und Beleidigungen erstellt.