Brand in einer Wohnung – Hadern

Am Donnerstag, 09.01.2025, gegen 09:40 Uhr, entstand aus bislang unbekannter Ursache ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Das Feuer löste einen Rauchmelder aus, der von einem Nachbar wahrgenommen wurde. Dieser verständigte den Notruf. Die Feuerwehr verschaffte sich Zutritt zur Wohnung und es wurde festgestellt, dass dort keine Personen anwesend waren. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen, u.a. zur Brandursache, übernommen.

Hinweis der Münchner Polizei: (Brand/Rauchgasvergiftung)

In diesem Zusammenhang weist die Münchner Polizei darauf hin, dass Rauchmelder in Wohnung sehr wichtig sind. Diese können Leben retten. Sie kosten nur wenige Euro und bieten einen effektiven Schutz, da sie bei beginnenden Wohnungsbränden mit einem akustischen Alarmsignal schnell auf giftige Rauchgase hinweisen. Die meisten Toten bei Bränden sterben nicht durch die unmittelbare Wirkung des Feuers, sondern an einer Rauchgasintoxikation. Diese Todesursache kann mit Rauchmeldern meist vermieden werden.