Bundespolizei sucht Zeugen bzw. zwei Geschädigte – 26-Jährige schlägt in S-Bahn bei Pasing u.a. mit Bauchtasche zu

Die Bundespolizei sucht nach Zeugen bzw. zwei Geschädigten einer Körperverletzung vom Donnerstagnachmittag (27. Juni). Eine stark alkoholisierte 26-Jährige hatte in einer S-Bahn (S6) u.a. mit ihrer Bauchtasche zugeschlagen.

Gegen 15:30 Uhr schlug eine mit 2,82 Promille alkoholisierte 26-jährige Afghanin in der S-Bahn (S6) in Pasing mit einer unbekannten Anzahl an Schlägen mit der flachen Hand und ihrer Bauchtasche auf zwei unbekannte Personen ein. Die beiden unbekannten Geschädigten verließen am Haltepunkt Hackerbrücke die Richtung Stadtmitte verkehrende S-Bahn. Sie sollen dabei keine sichtbaren Verletzungen davongetragen haben. Die Frau aus Bogenhausen entstieg der S-Bahn am Hauptbahnhof.

Eine Streife der Landespolizei konnte die 26-Jährige im Rahmen einer Mitfahndung im Stadtgebiet stellen und nach vorläufiger Festnahme zur Dienststelle der Bundespolizeiinspektion München bringen. Aufgrund ihres Verhaltens wurde eine vorläufige psychiatrische Unterbringung veranlasst.

Die Bundespolizei sucht nun insbesondere nach den beiden Geschädigten. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 089/515550-0 bei der Bundespolizeiinspektion München zu melden.