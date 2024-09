Bundestagswahl 2025: Das sind die vier Kandidat*innen der GRÜNEN München

Die Münchner GRÜNEN haben am Samstag, den 28. September 2024, ihre vier Direktkandidierenden für die Bundestagswahl 2025 gewählt. In den vier Wahlkreisen erhielten Dieter Janecek, Jamila Schäfer, Frederik Ostermeier und André Hermann das Votum für ihre Kandidatur.

Auf den Tag genau ein Jahr vor der Bundestagswahl 2025 wurden von den Mitgliedern der Münchner GRÜNEN diese vier Kandidat*innen aufgestellt:

Dieter Janecek (München-West/Mitte)

Jamila Schäfer (München-Süd)

Frederik Ostermeier (München-Nord)

André Hermann (München-Ost)

„Wir haben auf unseren Aufstellungsversammlungen vier starke Kandidierende gewählt. Mit diesem kompetenten, sympathischen und motivierten grünen Team blicke ich sehr zuversichtlich auf das kommende Jahr. Unser Ziel ist es, bei der Bundestagswahl wieder stärkste politische Kraft in München zu werden und unser Direktmandat im Süden zu verteidigen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren vielen Ehrenamtlichen, einen engagierten Wahlkampf zu führen und unsere grünen Kernthemen in den Vordergrund zu rücken“, sagt Florian Siekmann, Vorsitzender der Münchner GRÜNEN.

Zitate der grünen Direktkandidierenden:

Dieter Janecek (Direktkandidat für München-West/Mitte), 48 Jahre alt, seit 2013 Mitglied des Bundestags, Wirtschaftspolitiker und seit Januar 2023 Koordinator der Bundesregierung für Maritime Wirtschaft und Tourismus:

„137 Stimmen haben uns 2021 zum ersten grünen Direktmandat im Wahlkreis München-West gefehlt. Das können wir so nicht stehen lassen. Grün sticht Schwarz lautet die Devise, und diesmal gewinnen wir! Platz 1 in München muss für die Bundestagswahl unser Ziel sein, damit Fortschritt über Rückschritt siegt. Ich möchte dafür mit Mut und Zuversicht kämpfen!

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie wichtig eine starke grüne Stimme in der Bundesregierung ist. Wir machen den Unterschied. Auch in Zukunft. Zukunftsfähige Wirtschaft, Investitionen in ein funktionierendes Land und echter Klimaschutz müssen ganz oben auf der politischen Agenda stehen. Dafür habe ich mich als wirtschaftspolitischer Sprecher und als Koordinator im Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz eingesetzt. Es geht um nicht weniger als klimaneutralen Wohlstand zu schaffen, soziale Gerechtigkeit und Zusammenhalt zu stärken.

Die Bundestagswahl ist richtungsweisend: Die CSU will zurück in die Vergangenheit – wir das Land modernisieren! Ich bedanke mich für das Vertrauen und die großartige Unterstützung.“

Jamila Schäfer (Direktkandidatin für München-Süd), 31 Jahre alt, seit 2021 Mitglied des Bundestags, holte 2021 das erste Grüne Direktmandat in Bayern, Mitglied im Haushaltsausschuss und im Auswärtigen Ausschuss, zudem Landesgruppenchefin der bayerischen grünen Abgeordneten:

„Ich freue mich sehr über die Unterstützung der grünen Mitglieder im Münchner Süden. Klar: Die Ausgangslage vor der Bundestagswahl könnte einfacher sein und es geht nun darum, Vertrauen zurückzugewinnen. Dafür brauchen wir mehr Nahbarkeit und Glaubwürdigkeit. Wir sind die Partei, die den Leuten keinen Mist erzählt, wir arbeiten an Lösungen.

Als direkt gewählte Abgeordnete verstehe ich meine Aufgabe nicht nur darin, Haushaltsanträge und Gesetzesentwürfe in Berlin einzubringen.

Ich will den Menschen auch weiterhin bei Alltagsproblemen engagiert zur Seite stehen – Kontakte vermitteln im Sozialbürgerhaus oder in den Bezirksausschuss. Mit mehr grünem Selbstbewusstsein will ich gemeinsam mit unseren Mitgliedern wieder das Direktmandat im Münchner Süden holen.“

Frederik Ostermeier (Direktkandidatin für München-Nord), 34 Jahre alt, Applikationsverantwortlicher für Logistiksoftware & Verantwortlicher Data Analytics Inhouse-Logistik bei BMW, Beisitzer im OV-Vorstand Maxvorstadt/Schwabing/Freimann, Wahlkampfkoordinator im Bundestagswahlkampf 2021, Landtagswahlkampf 2023 und Europawahlkampf 2024:

„Ich freue mich sehr über die Unterstützung! Damit machen wir Grüne im Münchner Norden klar: Wir setzen auf eine pragmatische Politik, deren oberstes Ziel es ist, das Leben der Menschen konkret zu verbessern. Eine Politik, die auf drei Säulen fußt: einer starken Wirtschaft, im Einklang mit unserer Umwelt und sozialer Gerechtigkeit.“

André Hermann (Direktkandidat für München-Ost), 43 Jahre alt, Senior Manager im Krisenmanagement eines Beratungsunternehmens, OV-Vorstand Ramersdorf/Perlach, Gründer und Sprecher des AK Öffentliche Sicherheit der Münchner GRÜNEN:

„Ich freue mich über die Aufstellung und bedanke mich bei den Mitgliedern für das Vertrauen. Bezahlbares Wohnen, soziale Gerechtigkeit und eine Antwort auf die Naturkatastrophen treiben viele Menschen im Münchner Osten um. Es ist an der Zeit, diese Themen anzupacken und den Menschen Lösungen vorzuschlagen. Wir Grüne haben zukunftsfähige Konzepte, um den Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen und um die Klimakrise zu bekämpfen. Lasst uns gemeinsam, nach 49 Jahren CSU, das Direktmandat im Münchner Osten für die GRÜNEN holen.“