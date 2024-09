Bundesweiter Warntag am 12. September 2024 ab 11:00 Uhr: Warnung der Bevölkerung auch in Bayern – Test von Warn-Apps, Cell Broadcast, Sirenen und digitalen Stadtinformationstafeln

Am Donnerstag, 12. September findet wieder ein bundesweiter Warntag statt. Ab 11:00 Uhr werden auch in Bayern mit einem Probealarm die Abläufe und die technische Funktionsfähigkeit der verschiedenen Warnmittel und -systeme zur Warnung der Bevölkerung geprüft. Darüber hinaus soll der Warntag die Menschen mit den verschiedenen Warnmöglichkeiten vor Gefahrensituationen vertraut machen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), die Innenministerien der Länder und die Kommunen führen den Aktionstag gemeinsam in ganz Deutschland durch.

Das BBK testet an diesem Tag zentral bundesweit die Warn-Apps “NINA” und “KATWARN” sowie den Mobilfunkdienst Cell Broadcast, der Warnnachrichten unmittelbar auf das Handy oder Smartphone schickt. In Bayern testen zeitgleich viele Kommunen weitere Warnmittel, wie Sirenen, Lautsprecheranlagen und digitale Stadtinformationstafeln.

Weitere Informationen zum Probealarm, insbesondere zu den voraussichtlich teilnehmenden Landkreisen, Städten und Gemeinden in Bayern, stehen auf der Homepage des Bayerischen Innenministeriums unter www.innenministerium.bayern.de/sus/katastrophenschutz/warnungundinformation/sirenenundlautsprecher/ zur Verfügung. Allgemeine Informationen zum Bundesweiten Warntag sind unter www.bundesweiter-warntag.de abrufbar. Im Anschluss führt das BBK eine online-Umfrage zu den Erfahrungen mit der Probewarnung unter www.warntag-umfrage.de durch, an der sich alle Bürgerinnen und Bürger beteiligen können.