Christbäume richtig entsorgen

Der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) bietet den Münchner*innen zahlreiche kostenlose Entsorgungsmöglichkeiten für ihre Christbäume. Zusätzlich zu den Abgabestellen an den elf Münchner Wertstoffhöfen gibt es ab Januar temporäre Sammelstellen im Münchner Stadtgebiet.

Die Entsorgung der Christbäume ist an einer Reihe von festgelegten, öffentlichen Flächen vom 7. Januar bis zum 4. Februar rund um die Uhr möglich. An ausgewählten Schulen und Kindertagesstätten können Christbäume ebenfalls abgegeben werden, allerdings nur zwischen 7. Januar und 10. Januar – jeweils von 8 bis 17 Uhr.

Um die nächstgelegenen Abgabestellen für Privathaushalte zu finden, empfiehlt der AWM die Nutzung des Sammelstellen-Finders unter http://www.awm-muenchen.de/christbaum.

Um die Christbäume einer fachgerechten Verwertung zuzuführen, ist es wichtig, die unzerkleinerten Bäume vor Abgabe vollständig abzuschmücken und von Plastik zu befreien.

Ab einer Stückzahl von mindestens 20 Christbäumen haben Hausverwaltungen außerdem die Möglichkeit, Christbäume zwischen dem 20. Januar und 28. Februar von Sammelplätzen in Wohnanlagen gegen Gebühr abholen zu lassen.

Informationen zum Bestellvorgang erhalten Hausverwaltungen über das AWM Kundencenter unter der Telefonnummer 233-96200 bis 12. Februar.

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des AWM unter http://www.awm-muenchen.de/christbaum.