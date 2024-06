Christopher Street Day: Umleitungen und Unterbrechungen bei Tram & Bus am Samstag

Wegen der Parade zum Christopher Street Day am Samstag, 22. Juni, muss die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mehrere Bus- und Tramlinien im Stadtgebiet umleiten.

Die Tram 16 wird von ca. 11 bis ca. 15 Uhr unterbrochen und fährt in den Abschnitten Romanplatz – Sendlinger Tor sowie Effnerplatz – Maxmonument.

Die Tram 18 ist von ca. 11 bis ca. 14 Uhr unterbrochen und fährt in den Abschnitten Westendstraße – Sendlinger Tor, sowie Schwanseestraße – Ostfriedhof mit Wendung über Wettersteinplatz.

Die Tram 19 ist von ca. 13 bis ca. 17 Uhr unterbrochen und fährt in den Abschnitten Pasing Bf. – Hauptbahnhof mit Wendung über Stiglmaierplatz sowie Berg-am-Laim Bf. – Maxmonument.

Die Tram 21 ist von ca. 13 bis ca. 17 Uhr unterbrochen und fährt in den Abschnitten Westfriedhof – Karlsplatz (Stachus) sowie St.-Veit-Straße – Maxmonument.

Die Linien 27 und 28 können den Abschnitt Ottostraße – Elisabethplatz von ca. 13 Uhr bis ca. 18 Uhr nicht bedienen. Die Tram 27 wird im Abschnitt Karlsplatz (Stachus) – Nordbad über Hauptbahnhof – Leonrodplatz umgeleitet. Die Tram 28 fährt im Abschnitt Scheidplatz – Nordbad – Petuelring.

Der Bus 52 fährt von ca. 8 bis ca. 13 Uhr nur zwischen Tierpark und Humboldstraße. Auf der Wendefahrt wird die Haltestelle Silberhornstraße angefahren und stellt so die Verbindung zur U2 her. Zwischen ca. 13 Uhr und ca. 17 Uhr kann der Bus nur zwischen Tierpark und Schweigerstraße fahren und stellt auf der Wendefahrt über die Haltestelle Fraunhoferstraße eine Verbindung zur U1, U2 und U7 her.

Die Cityring-Linie 58 wird von ca. 13 bis ca. 18 Uhr im Abschnitt Technische Universität – Universität umgeleitet. Die Haltestellen Technische Universität, Pinakotheken, Oskar-von-Miller-Ring und Von-der-Tann-Straße entfallen.

Der Bus 62 wird von ca. 8 bis ca. 17 Uhr im Abschnitt Kapuzinerstraße – Regerplatz über Baldeplatz – Kolumbusplatz – Silberhornstraße – Ostfriedhof umgeleitet.

Der Bus 100 wird von ca. 6 Uhr bis Betriebsschluss im Abschnitt Königsplatz – Von-der-Tann-Straße umgeleitet. Die Haltestellen Technische Universität, Pinakotheken und Oskar-von-Miller-Ring entfallen. Zusätzlich kann der Odeonsplatz nicht angefahren werden.

Der Bus 132 fährt von ca. 12 bis ca. 14 Uhr nur zwischen Forstenrieder Park und Baldeplatz mit Wendefahrt über Goetheplatz, wo Anschluss zur U3 in Richtung Fürstenried West besteht. Die Haltestellen Klenzestraße bis Marienplatz entfallen. Von ca. 14 bis ca. 17:30 Uhr kann der Bus zwischen Forstenrieder Park und Isartor fahren. Die Haltestellen Tal, Marienplatz, Viktualienmarkt und Schrannenhalle entfallen.

Der Bus 153 endet von ca. 6 Uhr bis Betriebsschluss vorzeitig an der Haltestelle Universität. Die Haltestellen Von-der-Tann-Straße und Odeonsplatz entfallen.

Die NachtBus-Linien N40, N41 und N45 werden am Sonntag, 23. Juni, von ca. 1:30 Uhr bis 5 Uhr im Abschnitt Maximiliansplatz – Universität umgeleitet und können die Haltestellen Odeonsplatz – Von-der-Tann-Straße nicht anfahren.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste mit Aushängen, Tickertexten und Durchsagen über die Änderungen. Infos zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf mvg.de sowie in der App MVGO.