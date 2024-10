CIMA-Deutschlandstudie „Innenstadt 2024“ – München an der Spitze

Die Münchner Innenstadt ist nicht nur einer der wichtigsten Wirtschaftsstandorte der Stadt, sie ist auch ein beliebter Anlaufpunkt für Einheimische und Gäste. Dies wurde erst kürzlich wieder in einer aktuellen Studie des Beratungsunternehmens CIMA zusammen mit der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V., dem Handelsverband Deutschland e.V. sowie weiteren Partnern bestätigt.

14,1 Prozent der Befragten bewerten die Münchner Innenstadt wie schon in 2022 als Deutschlands attraktivste City. In diesem Jahr erreicht auch Hamburg die gleiche Bewertung, sodass München und Hamburg diesmal gemeinsam an der Spitze liegen.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Ich freue mich sehr, dass unsere Innenstadt in der CIMA-Studie wieder so gut abschneidet. Dies ist eine Bestätigung der Arbeit der Geschäftsleute in der Innenstadt, der Münchner Stadtverwaltung und der vielen weiteren Partner, die sich erfolgreich darum bemühen, die Münchner Innenstadt für alle lebendig und attraktiv zu gestalten. Die Studie zeigt jedoch auch, wo wir zukünftig etwas genauer hinschauen müssen, beispielsweise bei den Angeboten für jüngere Altersgruppen. Das liegt natürlich auch an der Konkurrenz durch den Online-Handel. Dieser und den weiteren aufgezeigten Herausforderungen müssen wir begegnen und auch zukünftig geeignete Maßnahmen ergreifen, damit wir in den kommenden Jahren weiterhin an der Spitze liegen und die Menschen gerne in unsere Innenstadt kommen.“

Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft: „Ich freue mich über den erneuten Spitzenplatz unserer Münchner Innenstadt in der diesjährige CIMA-Studie, die damit die Ergebnisse unseres im Frühjahr vorgestellten Innenstadtgutachtens bestätigt. Auch ein Blick auf die zuletzt veröffentlichten Zahlen zu unserem Veranstaltungssommer und die damit in Verbindung zu bringenden hohen Passantenfrequenzen in unserer Innenstadt zeigen das Interesse an unserem Stadtzentrum. Wir müssen weiterhin alles dafür tun und investieren, damit unsere Münchner Innenstadt wirtschaftlich stark, attraktiv und für alle erreichbar bleibt. Denn sie trägt nachweislich in hohem Maße zu Wohlstand und Investitionen der Landeshauptstadt München bei.“