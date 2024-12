CIRCA “Humans 2.0” auf dem Tollwood Winterfestival – Standing Ovations bei der Premiere

Circa aus Australien hat mit ihrer innovativen Aufführung Humans 2.0 das Tollwood Winterfestival bereichert und neue Maßstäbe im zeitgenössischen Zirkus gesetzt. Die von Yaron Lifschitz inszenierte Show, eine faszinierende Verbindung aus Akrobatik, Tanz, Musik und Licht, bietet ein tiefgründiges Erlebnis, das die Zuschauer*innen sowohl visuell als auch emotional anspricht.

Das Stück beginnt mit einem plötzlichen Lichtblitz, aus dem die zehn Artistinnen erscheinen, ihre Bewegungen zunächst in vollkommener Harmonie. Doch schnell entwickelt sich die Choreografie in eine hypnotische Trance, in der menschliche Grenzen und das Streben nach Balance auf die Probe gestellt werden. Türme aus Körpern entstehen, zerfallen und werden von neuen Formationen abgelöst, während die Künstlerinnen Vertrauen und physische Kraft in einer beeindruckenden Synchronität präsentieren.

Die musikalische Untermalung von Ori Lichtik und die durchdachte Lichtgestaltung von Paul Jackson verschmelzen mit der Präzision der Choreografie zu einem Gesamtkunstwerk. Diese Performance wirft die Frage auf: Ist ein perfektes Gleichgewicht erreichbar, oder ist das Leben eine ständige Anpassung an Wandel und Herausforderungen?

Schon am Premierenabend belohnte das Publikum die Show mit Standing Ovations. Das Zusammenspiel von technischer Meisterschaft und tiefgehender Emotionalität machte Humans 2.0 zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Die Aufführung läuft vom 10. bis 14. Dezember täglich um 19:30 Uhr, mit einer Zusatzvorstellung am 14. Dezember um 16:30 Uhr, im Grand Chapiteau auf dem Tollwood Winterfestival. Ein Muss für alle, die Zirkus in seiner modernsten und emotionalsten Form erleben möchten!