Coronavirus-Update: Fallzahlen in München (27.08.2020)

In München wurden für Mittwoch, 26. August (Stand 23.59 Uhr), 101 neue Corona-Fälle gemeldet. Insgesamt sind in der Landeshauptstadt bislang 8.468 Infektionen bestätigt. In dieser Zahl enthalten sind 7.326 Personen, die bereits genesen sind, sowie 223 Todesfälle.

Die einzelnen Tageswerte unterliegen Schwankungen, da sie davon abhängig sind, wann positive Testergebnisse an das Gesundheitsamt übermittelt werden und können sich auch rückwirkend ändern (z. B. durch Qualitätskontrollen oder Nachmeldungen).

Die 7-Tage-Inzidenz für München beträgt 33,84. Sie entspricht der Anzahl der für die letzten sieben Tage neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner und wird täglich vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bayernweit ermittelt (t1p.de/lgl-inzidenz). Um lokale Ausbruchsereignisse rechtzeitig eindämmen zu können, wurde für die 7-Tage-Inzidenz ein Schwellenwert von 50 sowie als „Frühwarnsystem“ ein Signalwert von 35 festgelegt.

Die Reproduktionszahl für München liegt bei 1,35 (Stand 26.8.) – das bedeutet, dass statistisch gesehen 100 Infizierte 135 Menschen neu anstecken. Je deutlicher die Reproduktionszahl über 1 liegt, umso schneller breitet sich das Coronavirus weiter aus. Je weiter sie unter 1 sinkt, umso weniger Neuinfektionen sind zu erwarten.