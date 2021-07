Couragiertes Eingreifen rettet Leben

Am Donnerstagnachmittag ist ein Mann mittleren Alters und eine ältere Dame durch beherzt eingreifende Augenzeugen gerettet worden.

Ein Fußgänger stieß mit einer Straßenbahn zusammen. Durch den Aufprall wurde der Mann zurück auf die Straße geschleudert und kam unter einem Taxi zu liegen.

Augenzeugen eilten zu Hilfe, hoben das Taxi mit purer Muskelkraft an und befreiten den Verunfallten. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr versorgten den Patienten und transportierten ihn in den Schockraum einer Münchner Klinik.

Kurze Zeit später ereignete sich in unmittelbarer Nähe ein weiterer Notfall, bei dem eine ältere Dame vor dem Ersticken gerettet worden ist.

Eine Frau, im Rollstuhl sitzend war mit Ihrem Begleiter in der Innenstadt unterwegs. Beim Essen verschluckte sich die Dame so arg, dass es zu einem Bolusgeschehen (Verschluss der Luftröhre) kam. Eine zufällig vorbeilaufende Krankenschwester bemerkte das Unglück, ging zielstrebig zu der Rollstuhlfahrerin und versetzte ihr einen Schlag auf den Rücken. Dabei sprang der verschluckte Essensrest wieder aus dem Mund. Der herbeigerufene Notarzt versorgte die Dame vor Ort und transportierte sie zur Nachkontrolle in eine Münchner Klinik. Die Feuerwehr bedankt sich für so viel Courage! Dank der schnellen Hilfe befinden sich beide Patienten auf dem Weg der Besserung und es konnte Schlimmeres verhindert werden.