Dämonen, Geister, Zombies: Halloween in der Bavaria Filmstadt

Am Freitag, den 18. Oktober 2024 starten die abendlichen Halloween Touren in der Bavaria Filmstadt. An neun Abenden werden die Fans des Unheimlichen mit einem speziellen Halloween-Programm unterhalten. Zusätzlich zu den beliebten Gruselführungen mit echten Erschrecker*innen gibt es das Horror-Escape Erlebnis “Mørkheim – Stadt der Finsternis“, ein Scare Zone-Labyrinth und für Familien mit kleinen Kindern am 31. Oktober einen Familien-Halloween Tag.

Alle, die sich gerne erschrecken und Spaß an unheimlichen Gestalten, schaurigen Erlebnissen und atemberaubenden Überraschungen haben, sind bei Münchens Top-Halloween Event genau richtig: an ausgewählten Abenden zwischen dem 18.Oktober und 2. November 2024 wird die Bavaria Filmstadt zur Geisterstadt.

2024 sorgt das Halloween-Team für noch mehr Grusel, noch mehr Spezialeffekte, noch mehr Horror, noch mehr schräge Geschichten: mehr als 25 Liter Kunstblut und 45 Erschrecker*innen in Angst einflößenden Kostümen und mit schaurigem Make up lehren die Gäste das Fürchten.

Während einer 75-minütigen Spooky Tour durch die thematisch dekorierten und beleuchteten Kulissen und beim Besuch des Scare Zone Labyrinths „Apolyptica reloaded“ kommt man mit den düsteren Gestalten, die während der Halloween-Zeit über den Studiostandort herrschen, hautnah in Kontakt. Ganz Mutige trauen sich im Anschluss in das interaktive Horror-Escape Erlebnis “Mørkheim – Stadt der Finsternis“ – drei spannende Rätsel müssen gelöst werden, während man von unheimlichen Kreaturen gejagt wird. Für den Besuch der Halloween-Abende ist für Gäste ein Mindestalter von 16 Jahren Voraussetzung.

Kleine Gäste und ihre Eltern amüsieren sich am 31. Oktober 2024 zwischen 10 und 15 Uhr beim Familien-Halloween an Spielstationen, mit Walking Acts und Gewinnspielen.

An allen Tagen gibt es auch das klassische Filmstadt Kombi Programm und das Virtual Reality Erlebnis in der Hologate Arena. Wer also einen schönen Herbstausflug in die Filmstadt macht, kommt tagsüber ebenso auf seine Kosten wie Halloween Fans an den Abenden.