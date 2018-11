Das BMW Museum lädt zur „Nacht der weißen Handschuhe“

Am 23. November 2018 ist bei der „Nacht der weißen Handschuhe“ im BMW Museum wieder das Fingerspitzengefühl der Besucher gefragt. Zwischen 19 und 24 Uhr dürfen Kunst- und Automobilfans, ausgestattet mit weißen Baumwollhandschuhen die Exponate des Museums entdecken – und von der Karosserie über den Innenraum bis hin zum Motor alles berühren. Im Fokus stehen dieses Jahr die Wechselausstellung „BMW i. Visionary Mobility.“ sowie die neue Sonderausstellung „BMW Art Cars | How a vision became reality.“ Vier verschiedene Erlebnisstationen bringen die Themen Innovation und Kunst der beiden Ausstellungen auf besondere Weise näher und laden zum Mitmachen ein. Unter anderem bringt eine exklusive „Augmented Reality“-Station am Tonmodell des neuen BMW 3ers das multisensorische Erlebnis der Eventnacht erstmals auf ein ganz neues Level.

In den Fußstapfen von Andy Warhol.

Unter dem Motto „Be your own artist“ können die Teilnehmer an der ersten Erlebnisstation selbst in die Rolle eines Art Car-Künstlers schlüpfen und einen BMW i8 aus der Sammlung der BMW Group Classic folieren. Bei dem Workshop werden Formen ausgeschnitten oder vorgestanzte Spezialformen verwendet, die passgenau auf einen Spoiler oder einen Außenspiegel angebracht werden können. Neben dem ABC des Folierens erfahren die Teilnehmer auch etwas über die Entstehung des Art Car #17 von Jeff Koons.

Exklusiv: Drei neue Art Cars bei der Nacht der weißen Handschuhe.

Neben den als „big four“ bekannten, vier ersten BMW Art Cars der Künstler Alexander Calder, Frank Stella, Roy Lichtenstein und Andy Warhol sind seit dem 10. Oktober in der Sonderausstellung „BMW Art Cars | How a vision became reality.“ auch die rollenden Kunstwerke #17 von Jeff Koons, #18 der chinesischen Video-Künstlerin Cao Fei und #19 des US-amerikanischen Künstlers John Baldessari zu sehen. Darüber hinaus werden einmalig bei der „Nacht der weißen Handschuhe“ drei weitere rollende Kunstwerke gezeigt: Die #5 von Ernst Fuchs und #9 von Matazo Kayama sowie ein drittes Fahrzeug in der Black Box, dessen Geheimnis erst bei der „Nacht der weißen Handschuhe“ gelüftet wird.

Innovation und Nachhaltigkeit hautnah erleben.

Die Erlebnisstationen 3 und 4 widmen sich dem Engagement der BMW AG in den Bereichen Innovation und Nachhaltigkeit. Bei einem Teeausschank an der dritten Station können sich die Besucher davon überzeugen, dass Olivenzweige auch als Tee aufgebrüht gut schmecken und sich nicht nur als natürliche Gerbsäure für die Lederbearbeitung der Innenausstattung eignen. An der vierten Erlebnisstation treten die Teilnehmer in die Pedale, um selbst Strom für ihren Lieblingssong zu erzeugen, der dann über das Radio eines BMW MINI E zu hören sein wird. Des Weiteren ist ein Elektromotor ohne Schutzhaube zu sehen, dessen Wirkungsweise von den Museumsmitarbeitern vor Ort erläutert wird und für ein besonderes Erinnerungsfoto dürfen die Besucher exklusiv im gelben BMW i8 Platz nehmen. Den Höhepunkt der Wechselausstellung markiert das Visionsmodell des „BMW i Inside Future“, welches ein mögliches Innenraumdesign der Zukunft zeigt. Auch hier können die Besucher das Ausstellungsfahrzeug aus nächster Nähe erleben und sich das Interieur-Konzept von den Mitarbeitern erklären lassen.

In die Zukunft eintauchen dank Augmented Reality.

Im Designatelier wartet auf die Gäste des Abends ein besonderes Angebot: An einem Tonmodell des neuen BMW 3ers kann mit Hilfe einer Augmented Reality Brille in die virtuelle Welt der Produktion und Ingenieursarbeit eingetaucht werden. Durch den AR-Röntgenblick verschwimmen die Grenzen zwischen realer und virtueller Welt – das komplexe Innenleben des BMW wird somit hautnah erlebbar. Spannende Einblicke in den Produktionsprozess liefert beispielsweise der Spatial Media Player, mit dem interessante Kurzfilme „virtuell“ am jeweiligen Ort des Geschehens, direkt am Automobil abgespielt werden können.

Tickets für „Die Nacht der weißen Handschuhe“ sind über München Ticket oder direkt im BMW Museum und in der BMW Welt zu einem Preis von 5 Euro erhältlich.