Das größte Spielzimmer der Welt öffnet seine Türen

Vom 31. Januar bis zum 4. Februar, findet in Nürnberg die Spielwarenmesse 2018 statt. Mehr als 2.900 Unternehmen aus 68 Ländern, zeigen die neuesten Trends, Innovationen und Produkte.

Die Spielwarenmesse gilt als weltweit wichtigste Fachveranstaltung und bringt an fünf Veranstaltungstagen die internationale Branche in Nürnberg zusammen. In diesem Jahr gibt es einen Ausstellerrekord.

Innovationen für die Kleinen. Händler bekommen umfassende Inspirationen für die unterschiedlichsten Sortimentsgruppen. Im Rahmen der Spielwarenmesse wird der ToyAward 2018 verliehen.

Trends und Innovationen sind gut für das Geschäft. Die Branche und das Angebot verändern sich, entsprechend gewinnt die Spielwarenmesse selbst an Bedeutung.