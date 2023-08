Das Mannschaftsfoto der Red Bulls 2023/24 und Training

Rund einen Monat vor dem ersten DEL-Spiel gegen die Düsseldorfer EG (14. September | 19:30 Uhr) präsentiert der EHC Red Bull München das offizielle Mannschaftsfoto für die Spielzeit 2023/24.

Das erste Spiel in der Champions League steht für die Münchner bereits am 1. September um 18:30 Uhr auf dem Programm. Dann treffen die Red Bulls auswärts auf Vitkovice Ridera. Die wichtigsten Termine bis zum Saisonauftakt in der europäischen Königsklasse und der höchsten deutschen Spielklasse sehen wie folgt aus:

– 19. August | Testspiel beim EV Zug (16:00 Uhr)

– 20. August | Saisoneröffnungsfeier am Olympia-Eisstadion (ab 14:30 Uhr)

– 26. bis 27. August | Red Bulls Salute in Zell am See-Kaprun

– 1. September | CHL-Start bei Vitkovice Ridera (18:30 Uhr)

– 14. September | DEL-Auftakt im Münchner Olympia-Eisstadion gegen die Düsseldorfer EG (19:30 Uhr)

Aufstellung Mannschaftsfoto Saison 2023/24

Reihe (v. l. n. r.)

Daniel Allavena, Austin Ortega, Chris DeSousa, Ben Street, Ben Smith, Patrick Dallaire (Co-Trainer), Pekka Kangasalusta (Co-Trainer), Toni Söderholm (Trainer), Pierre Allard (Co-Trainer), Patrick Hager, Yasin Ehliz, Maxi Kastner, Max Daubner, Mathias Niederberger Reihe:

Lisa Rupp (Physiotherapeutin), Ralph Crisan (Physiotherapeut), Quirin Bader, Thomas Heigl, Filip Varejcka, Ryan McKiernan, Markus Eisenschmid, Adam Almquist, Dominik Bittner, Nikolaus Heigl, Lorenz Funk (Team-Management), Markus Schreiber (Betreuer), Thomas Winkler (Fitnesstrainer)

3. Reihe:

Christoph Andrasch (Betreuer), Veit Oswald, Jonathon Blum, Sten Fischer, Andreas Eder, Trevor Parkes, Konrad Abeltshauser, Andrew MacWilliam, Nico Krämmer, Julian Lutz, Christopher Kolarz, Maximilian Schwinghammer (Team-Manager)

Natürlich haben wir auch das erste Training der Saison 2023/2024 besucht: