Jetzt buchen: Standplätze für die „1. Münchner Radl-Dult“

In den vergangenen zehn Jahren war der Münchner Radlflohmarkt stets ein fixer Termin im Kalender vieler Münchner Radlfans. Nun hat das Mobilitätsreferat die Veranstaltung neu konzipiert. Am Sonntag, 9. Juni, findet von 10 bis 20 Uhr erstmals mitten im Herzen von München der Nachfolger des beliebten Flohmarkts statt: die „1. Münchner Radl-Dult“. Wie es sich für eine Dult gehört, findet die Veranstaltung natürlich auf dem Mariahilfplatz in der Au statt. Rund um die neue „Radl-Dult“ wird einiges geboten sein: neben einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm mit Live-Bands, spannenden Workshops und atemberaubenden BMX-Shows gibt es zahlreiche weitere Fahrrad-Attraktionen, zum Beispiel den Fahrrad-Looping. Alle Informationen zum umfangreichen Programm finden sich unter muenchenunterwegs.de/radl-dult.

Auf der „Radl-Dult“ wird auch der Verkauf anders geregelt sein als bisher: Das bisherige Kommissionsmodell wird durch das klassische Flohmarktmodell abgelöst, erstmalig kann deshalb auch gehandelt und gefeilscht werden. Alle, die auf der „1. Münchner Radl-Dult“ Fahrräder verkaufen wollen, sollten ab sofort ihre Standplätze buchen. Für den privaten Verkauf ist die Standplatzbuchung kostenlos. Aufgrund städtischer und rechtlicher Vorgaben werden von gewerblichen Verkäufer*innen Gebühren erhoben. Die Standplatzbuchung ist ab sofort möglich unter muenchenunterwegs.de/radlflohmarkt2024.