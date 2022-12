Das neue Krone-Winter-Programm „Stars in der Manege“

AM 25. DEZEMBER 2022 STARTET DIE NEUE WINTERSAISON DES CIRCUS KRONE MIT CIRCENSISCHEN HIGHLIGHTS AUS ALLER WELT

Es ist wieder Showtime im Circus Krone. Pünktlich zu Weihnachten beginnt die neue Winter–spielzeit im Münchner Krone–Bau, die diesmal bis zum 16.April 2023 dauern wird. Frei nach dem verheißungsvollen Titel „Stars in der Manege“ geben sich 38 Artistinnen und Artisten aus zehn Nationen ein Stelldichein und verwöhnen mit artistischen Glanzleistungen und circensischen Höhepunkten von Format. Gefeierte Weltstars und preisgekrönte Newcomer, viele prachtvolle Tiere und lustige Spaßmacher begrüßen Sie LIVE in der Manege und bringen den Circus zum Leuchten. Wie Sie es vom Circus Krone gewohnt sind. Freuen Sie sich auf viel Lachen, Staunen und Nervenkitzel pur.





Jetzt endlich beginnt sie – die schönste Zeit des Jahres. Gleich zwei Raubtier–Darbietungen warten auf Sie: Bis 8. Januar der italienische Tiger–Lover Bruno Togni – kurz vor seiner Teilnahme am Internationalen Circusfestival von Monte Carlo – und anschließend Lokalmatador Martin Lacey jr. mit seinen vielfach prämierten Löwen und Tigern, der Superhero der Raubtier–Dressur. Heißersehnt von seinen zahlreichen Münchner Fans.



Royale Circusträume erleben die Gäste auch mit den Pferdedressuren des Hauses Krone und den lustigen Hunden von Gina Giovannis. Erstmals sehen Sie drei tierische Überraschungen im Wechsel: Freche Ponys, lustige Bauernhof–Tiere und winterwollige Exoten sorgen für Abwechslung.

Direkt aus den USA kommt eine Sensation am Circushimmel: Die Flying Tabares mit ihrem Doppelflug–Trapez in 10 Meter Höhe. Bis zu acht Flieger und Fänger schwirren gleichzeitig durch die Lüfte und offerieren 3–fachen Salto Mortale ohne Ende. Einmalig und einzigartig! Artistisch stark auch die Mongolen. Die 12–köpfige Truppe Brothers glänzt mit gewaltigen Sprüngen vom Schleuderbrett auf 5–Mann–Hoch und mit aktionsreichen Seilspielen. „Last but not least“ fasziniert der furiose Jongleur Dede Larible mit Ringen, Keulen und Sombreros und einem Weltrekord: Einer Kaskade von zehn Ringen gleichzeitig.



Mit energiegeladenen Einlagen des Circus–Theaters Bingo und ihren „Happy–Welcome–Grüßen“ wird das Programm beginnen und enden. Die jungen Universal–Artisten aus Kiew gefallen ferner am Vertikalseil, Luftring und mit wunderschönen femininen Handstand–Künsten im Dreierpack.

Doch was wäre ein Circus ohne Clowns! Zwei liebenswerte „Blödmänner“ brennen ein Feuerwerk an Späßen, Gags und furiosem Nonsense ab und produzieren Lachen ohne Ende. Manege frei für Tom und Pepe in bester Spiellaune. Feiern Sie mit uns ein Fest der Farben und Fantasien und genießen Sie alle Facetten klassischer und moderner Circuskunst.

INFORMATIONEN ÜBER DIE PROGRAMMPUNKTE „STARS IN DER MANEGE“: Einen Wechsel der Raubtier–Darbietung nach den Weihnachtsferien von Bruno Togni auf Martin Lacey jr. und gleich drei tierische Überraschungen (Exoten, Ponys, Bauernhof–Tiere) im Wechsel bis Saisonende.

Info und Programm unter: www.circus-krone.com

inter–Programm (25.Dezember 2022 bis 16.April 2023)

Bis 8.Januar 2023: (täglich zwei Vorstellungen, ebenso in der Faschings–Ferienwoche und während der Osterferien)

Montag bis Samstag (außer Do): 15:00 Uhr und 19:30 Uhr

Donnerstag: 15:00 Uhr und 18:30 Uhr

Ab 8.Januar 2023:

Montag und Dienstag: keine Vorstellung

Mittwoch, Freitag und Samstag: 15:00 Uhr und 19:30 Uhr

Donnerstag: 18:30 Uhr

Sonn– und feiertags:

25.12.22, 26.12.22, 01.01.23, 19.02.23,

02.04.23, 09.04.23, 10.04.23: jeweils um 14:30 Uhr und 18:30 Uhr

08.01.23, 15.01.23, 22.01.23, 29.01.23,

05.02.23, 12.02.23, 26.02.23, 05.03.23,

12.03.23, 19.03.23, 26.03.23, 16.04.23: jeweils um 10:30 Uhr und 14:30 Uhr

Karfreitag 07.04.23: Keine Vorstellung

Vorverkauf:

Ab 5. Dezember 2022 ausschließlich bei München Ticket

(Online unter www.muenchenticket.de telefonisch und bei den bekannten VVK–Stellen vor Ort).nKassenöffnung bei Circus Krone ist immer 1 1/2 Stunden vor Vorstellungsbeginn, erstmals also am 25.Dezember, um 13.00 Uhr.

ACHTUNG: Es gelten die jeweils aktuellen Hygiene– und Schutzmaßnahmen der Bayerischen Staatsregierung.