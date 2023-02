Das war der Faschingsumzug der Damischen Ritter 2023

Am 12.02.2023 fand unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters Dieter Reiter wieder der „Faschingsumzug der Damischen Riter“ in der Landeshauptstadt München statt.

Somit hieß es wieder, „OH MEI, OH MEI, OH MEI“ und die Damischen Ritter zogen mit ihrem Herzog Kasimir samt dem Faschingszug durch die Landeshauptstadt. Ca. 60 Vereine, Burschen- und Madelvereine, Musik- und Tanzgruppen sowie weitere Organisationen hatten sich in diesem Jahr für den offiziellen Münchner Faschingsumzug mit über 2.500 Teilnehmern angemeldet. „Wir wolten in diesem Jahr keine neuen Teilnehmerrekorde, sondern auf Qualität statt Quantität setzen“, so Frank Ebeling – Festwart und Zugverantwortlicher der Damischen Ritter. Das Interesse für den Faschingszug ist aber heuer, nach der Pandemie, ungebrochen!

In diesem Jahr baute sich der Zug vormittags am Thomas-Wimmer-Ring und Isartorplatz auf und startete dann traditionell um 13.13 Uhr durch die Innenstadt. Höhepunkt war auch in diesem Jahr wieder die herrliche Kulisse auf dem Münchner Marienplatz. Im Thal löste sich der Faschingszug dann auf und die Teilnehmer freuten sich auf die After-Zug-Party im Hofbräuhaus, bei dem die teilnehmenden Musik- und Tanzgruppen ihr Können zeigen konnten.